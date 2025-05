Dok se geopolitički pejzaž Evroazije transformiše – oblikovan ruskim ratom u Ukrajini i kineskom proširenom inicijativom Pojas i put – Turkiye hrabro napreduje prema Srednjoj Aziji.

Vođena dubokim kulturnim vezama i strateškim ambicijama, Ankara se pojavljuje kao ključni partner za četiri nacije turskog govornog područja Kazahstan, Uzbekistan, Kirgistan i Turkmenistan, jer ove države nastoje da diverzifikuju svoje spoljne odnose daleko od tradicionalnih zavisnosti od Moskve i Pekinga.

Turske ambicije su oličene u Srednjem koridoru – trgovačkom putu Istok - Zapad koji istovremeno odražava njene historijske veze sa Srednjom Azijom i odgovara na trenutne geopolitičke promjene. Iako je ruska invazija na Ukrajinu ubrzala interesovanje za alternativne trgovinske rute, privlačeći investicije iz Kine i EU, Srednji koridor nije fenomen nakon 2022. Turkiye i njeni srednjoazijski partneri već su postavili značajne temelje, čineći koridor operativnim i održivim. Manje tranzitne države također su poduzele praktične korake da olakšaju trgovinske tokove iz Crnog mora u Kinu. Ono što sada vidimo je manje reakcija, a više povećanje vizije koja je već bila u toku.

Nedavni turski infrastrukturni projekti, kao što je modernizacija luka i željeznica koje povezuju Turkiye, Gruziju i Azerbejdžan, i razvoj logističkih čvorišta oko Kaspijskog mora, značajno su poboljšali regionalnu povezanost. U periodu od januara do oktobra 2024. kretanje tereta je poraslo za 68 posto. Ovi napori su već skratili vrijeme tranzita i otvorili nove ekonomske puteve između Kine i Evrope, a robi za koju bi nekada bilo potrebno 35 do 45 dana da putuju morem sada je potrebno samo 10 do 15 dana.

Iz evropske perspektive, ruta omogućava brži pristup Južnom Kavkazu, Kaspijskom moru i centralnoj Aziji preko luka u Gruziji i Turkiye. Uprkos tekućim poboljšanjima, Srednji koridor ostaje multimodalna ruta koja zavisi od saradnje nekoliko zemalja i uključuje i kopneni i pomorski tranzit.

Turkiye je svoje napore usmjerila na poboljšanje ovog koridora. Diplomatski angažmani s vladama Srednje Azije pokazuju jasne prioritete, odnosno smanjenje trgovinskih barijera na granicama i poboljšanje povezanosti između luka.

Diverzifikacija: energijske i ekonomske ambicije

Osim koridora, Turkiye također teži energetskoj diversifikaciji kroz dublje veze s Kaspijskim basenom. Uprkos svojim otkrićima gasa u Crnom moru 2020. godine, Ankara se i dalje oslanja na eksterno snabdijevanje energijom. Aktivno unapređuje projekte kao što su Transanadolijski gasovod (TANAP), Transjadranski gasovod (TAP) i Južnokavkaski gasovod za transport kaspijskog gasa u Evropu – pomažući da se smanji zavisnost od Rusije i Irana.

Napori da se turkmenski gas dovede na evropska tržišta traju više od tri decenije, stalno ometani geopolitičkim i logističkim izazovima. Glavni među njima bili su zategnuti odnosi Ashgabata s Iranom – pitanje koje se sada djelimično ublažava kroz ugovore o zamjeni – i vlastite ambicije Teherana da postane glavni dobavljač za Evropu i Turkiye.

Međutim, nedavni zamah ukazuje na promjenu: u martu 2024. Turkiye i Turkmenistan potpisali su memorandum o razumijevanju i pismo namjere s ciljem proširenja saradnje u sektoru gasa. Ovo je uslijedilo nakon sastanka na visokom nivou u augustu 2023. između turkmenskog ministra vanjskih poslova Rashida Meredova i njegovog turkijskog kolege Hakana Fidana, koji je bio fokusiran na jačanje trgovinskih i ekonomskih veza – postavljajući daljnje temelje za izvoz turkmenskog plina kako bi konačno stigao na evropska tržišta preko Turske.

Ovi potezi odražavaju širi cilj Turkiye da se pozicionira kao energetsko čvorište između EU i Kaspijskog mora. Sredinom maja turski i azerbejdžanski zvaničnici potpisali su sporazum o saradnji o tranzitu gasa preko Azerbejdžana i Gruzije. Ovo je kulminiralo sporazumom od 11. februara između Ankare i Ashgabata da otpočne dotok turkmenskog gasa u Turkiye preko Irana koristeći pristup razmjene gasa.

Usred današnjeg nestabilnog energetskog krajolika, ova strategija je u skladu s ciljem Turkiye da diverzificira izvore snabdijevanja i smanji ovisnost o bilo kojem pojedinačnom dobavljaču - posebno Rusiji i Iranu.

Drugi rat u Karabahu ubrzao je približavanje Ankare regionu, a Azerbejdžan se pojavio kao najveći snabdjevač gasom Turkiye u periodu 2019-2020. Ta saradnja se od tada proširila, a Turkmenistan sada igra aktivniju ulogu. Sporazum između Azerbejdžana i Turkmenistana iz januara 2021. o zajedničkom razvoju plinskog polja Dostluk mogao bi čak oživjeti Trans-Kaspijski plinovod o kojem se dugo raspravljalo, projekat kojem su se dugo opirali Rusija i Iran, koji smatraju turkmenski plin prijetnjom svom uticaju na evropskom tržištu.

Vojna saradnja i političko usklađivanje

Turkiye također koristi vojne i odbrambene veze kako bi produbila svoje prisustvo u srednjoj Aziji. Njegova podrška Azerbejdžanu tokom rata u Karabahu 2020. – gdje su se turske bespilotne letjelice Bayraktar pokazale odlučujućom – izazvala je regionalno interesovanje za tursku vojnu tehnologiju. Ovaj zamah se od tada pretočio u šira odbrambena partnerstva.

Godine 2022. s Kazahstanom je postignut dogovor o proširenju vojne saradnje u proizvodnji svemirskih i bespilotnih letjelica (UAV). Kirgistan i Turkmenistan su također ostvarili odbrambene veze s Turkiye. U slučaju Biškeka, tursko oružje se smatra faktorom ravnoteže protiv Tadžikistana i regionalne nestabilnosti koja proizlazi iz Afganistana.

Na ekonomskom planu, Turkiye se zalaže za sporazume o slobodnoj trgovini i preferencijalne trgovinske sporazume sa Uzbekistanom, Turkmenistanom i Kirgistanom. Ankara je oživjela Organizaciju za ekonomsku saradnju (ECO), prvobitno pokrenutu 1985. s Iranom i Pakistanom – kako bi promovirala veću trgovinu. Iako je njen prošli utjecaj bio ograničen, ponovno aktiviranje ECO-a odgovara široj istočnoj strategiji Ankare.

Iako se Turkiye ne može mjeriti s ekonomskom snagom Kine i Rusije, ona koristi snažne kulturne i vjerske veze – uz rastuću stratešku važnost – da produbi komercijalne odnose. Njen izvoz u srednju Aziju dostigao je 12 milijardi dolara u 2022. godini, što je povećanje od 30 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Bilateralna trgovina s Turkmenistanom dostigla je 2,5 milijardi dolara 2023. godine, a obje strane namjeravaju uskoro udvostručiti tu cifru.

Turkiye je također potpisala sporazume o slobodnoj trgovini (FTA) s Kazahstanom (2016) i Uzbekistanom (2024), s tim da je posljednji sporazum podigao veze do statusa strateškog partnerstva. U 2023. trgovina sa Kazahstanom dostigla je 6,4 milijarde dolara, a sa Uzbekistanom 3 milijarde dolara – oba pokazuju značajan rast u odnosu na prethodne godine.

Promjena geopolitike i prilika

Ono što turski pristup čini održivim je to što države Srednje Azije – posebno Kazahstan i Uzbekistan – aktivno nastoje da diversifikuju strana partnerstva. Apel je u sticanju veće autonomije u ekonomskom i političkom donošenju odluka. Kirgistan i Turkmenistan slijede taj primjer, sa sve većom sklonošću viševektorskoj vanjskoj politici.

Ruski fokus na Ukrajinu razvodnio je njezinu prisutnost u srednjoj Aziji, stvarajući prostor za nove igrače. Istodobno, ekonomska dominacija Kine kroz BRI nastavlja rasti. U tom kontekstu, Turska se predstavlja kao kulturološki usklađeniji, manje impozantniji partner.

Ovaj trend je institucionaliziran kroz platforme poput Organizacije turskih država (OTS), gdje su se sve zemlje turskog govornog područja okupile oko zajedničke vizije. Na samitu OTS-a u novembru 2024. godine, članovi su se posvetili Viziji 2040—agendi usmjerenoj na rješavanje klimatskih, ekonomskih i geopolitičkih izazova kroz tursku saradnju.

Na mnogo načina, ambicije Turkiye u Srednjoj Aziji i Kaspijskom basenu često se poklapaju sa zapadnim geopolitičkim interesima, posebno u smanjenju uticaja Rusije i Kine u regionu. I Ankara i njeni zapadni partneri dijele interes u promoviranju povezanosti Istok - Zapad – putem cjevovoda, željeznica i trgovinskih koridora – koji nude alternative infrastrukturi koju kontrolišu rivalske sile.

Na širem nivou, angažman Turkiye odražava rastući globalni značaj same Srednje Azije. Posljednjih godina, velike sile iz Evrope i Bliskog istoka pojačale su diplomatske poteze prema pet centralnoazijskih država. Ovaj nalet pažnje nije slučajan: srednja Azija sada leži u srcu multipolarnog svetskog poretka.

Asertivni prodor Turkiye u Srednju Aziju je odgovor na promjenjive geopolitičke struje – i odraz dugotrajnih ambicija. Iako se još uvijek suočava sa značajnom konkurencijom iz Rusije i Kine, prostor za manevar raste.

Iskorištavanjem kulturnih afiniteta, strateške geografije i pravovremenih ulaganja u infrastrukturu i energetiku, Turkiye se pozicionira kao vjerodostojan i utjecajan igrač u regiji. Prozor mogućnosti je otvoren — i Turkiye kroz njega korača sa svrhom.