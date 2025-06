Ministar finansija Siniša Mali izjavio je u ponedjeljak da je Srbija zainteresovana za koncesiju dva međunarodna putnička aerodroma u Podgorici i Tivtu, za šta pokušaji države Crne Gore traju već nekoliko godina.

On je to rekao povodom najavljene koncesije aerodroma u Crnoj Gori, a za šta je proces već nekoliko godina u toku, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

"Iako smo našu nameru predsednik Aleksandar Vučić i ja jasno iskazali aktuelnim čelnicima u Crnoj Gori nekoliko puta, nažalost, nismo osetili raspoloženje da budemo uključeni u ovaj proces. Takođe, tom prilikom smo istakli da smo spremni da uložimo i duplo više od onoga što je predviđeno u sadašnjem predlogu koncesionog ugovora", rekao je Mali.

On je dodao da je ubijeđen da bi Srbija mogla da doprinese daljem ubrzanom razvoju crnogorskih aerodroma i istakao da Srbija ima veliko iskustvo danas, kada je pomoću svog koncesionara, uspjela da podigne značaj, ugled, profesionalnost, obim prihvata i uopšte kvalitet rada aerodroma "Nikola Tesla".

"To je aerodrom koji može da prihvati do 15 miliona putnika godišnje, što je cilj koji ćemo dostići do kraja koncesionog perioda. Takva modernizacija je potrebna i aerodromima u Tivtu i Podgorici. Srbija za to sada ima znanje, finansijsku snagu i mogućnosti. To nije lak posao, ali je neophodan i svakako preko potreban Crnoj Gori koja svake godine prihvata sve više putnika. Verujem da bi uključivanje Srbije u ovaj posao bilo od obostrane koristi", rekao je Mali.

Zaključio je da se proces "podizanja" aerodroma u Beogradu dešavao paralelno sa razvojem domaće avio kompanije "Er Srbija", koja je danas najuspješniji nacionalni avio prevoznik u regionu, a i šire, navodi se u saopštenju.