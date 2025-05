Ujedinjene nacije (UN) pozvale su danas na hitnu međunarodnu akciju za ublažavanje sankcija protiv Sirije kako bi se prevladali neposredni izazovi u oporavku i obnovi te zemlje nakon pada režima Bashara al-Assada i okončanja građanskog rata.

Naglašavajući važnost ukidanja sankcija kako bi se olakšala ekonomska obnova, specijalni izaslanik UN-a za Siriju Geir Pedersen rekao je Vijeću sigurnosti UN-a da Sirijcima treba ekonomska budućnost i ozbiljna međunarodna podrška kako bi se to postiglo.

"Također, moramo vidjeti brzo i opsežno ublažavanje sankcija, s relevantnim ciljanim i sektorskim suspenzijama, uključujući energetiku, ulaganja, financije, zdravstvo i obrazovanje", rekao je.

Ističući ekonomske poteškoće s kojima se suočavaju Sirijci, Pedersen je naglasio da je ključno da države koje sankcioniraju razmotre važna ograničenja koja još uvijek postoje i koja ometaju oporavak i tranziciju.

Pedersen je upozorio na sigurnosne probleme nakon pada Assadovog režima, ističući da napadi oružanih grupa povezanih s bivšim režimom nastavljaju destabilizirati Siriju.

Također je upozorio na izraelske vojne aktivnosti u Siriji, ponavljajući svoj poziv za povlačenje izraelskih snaga.

"Zabrinut sam zbog izraelskih izjava o namjeri da ostane u Siriji u doglednoj budućnosti, kao i zbog zahtjeva za punom demilitarizacijom južne Sirije", rekao je, pozivajući Vijeće sigurnosti da drži Izrael pri obavezi da je ovo privremena prisutnost i da se Izrael mora povući i poštivati ​​suverenitet, teritorijalni integritet, jedinstvo i neovisnost Sirije.

Antirežimske snage svrgnule su Assadov režim u Siriji u decembru prošle godine, kada su počeli izraelski napadi na sirijski teritorij.

Izraelska vojska počela je uništavati vojnu infrastrukturu i objekte koje je ostavila režimska vojska te je proširila svoju okupaciju sirijske Golanske visoravni. Vojska je ušla u tampon zonu oko Golanske visoravni, proširila okupaciju i približila se na svega 25 kilometara od Damaska.

UN-ov šef humanitarne pomoći Tom Fletcher ponovio je poziv na hitnu akciju i upozorio da je situacija u Siriji i dalje "krhka".

"Nemamo iluzija o financijskim izgledima za humanitarnu podršku na globalnoj razini", rekao je i podsjetio da je prošlogodišnji apel za pomoć financiran sa samo 35 posto, što je prisililo UN da značajno smanji humanitarne operacije.

"Ove godine apeliramo na dvije milijarde dolara kako bismo dosegli do osam miliona najugroženijih ljudi do juna. Dobili smo samo oko 155 miliona dolara do danas, samo 13 posto onoga što nam je potrebno", rekao je Fletcher, upozoravajući da rezovi u finansiranju ne znače da humanitarne potrebe nestaju.

Naglasio je važnost ponovne izgradnje sirijske infrastrukture.

"Nakon 14 godina sukoba i razaranja, narod Sirije imao je tek 14 sedmica da zacrta novi put prema boljoj budućnosti. Postoje pravi razlozi za nadu, na temelju toga koliko su daleko stigli", rekao je Fletcher.

Upozorio je Vijeće sigurnosti UN-a da nema slobodnog vremena za Siriju te je pozvao međunarodnu zajednicu da aktivnije rješava probleme, a da ne bude pasivni promatrač.