Geopolitički rizici koji su započeli genocidom u Gazi dodatno su eskalirali izraelskim napadima na Liban, Jemen, Iran i Siriju, izjavio je u petak turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

„Kako se u našoj regiji razvijaju novi planovi, nužnost je državničke mudrosti da Turkiye poduzme odlučne korake kako bi ih spriječila“, rekao je Erdogan na 38. redovnoj finansijskoj generalnoj skupštini Turskog odbora za vanjske ekonomske odnose (DEIK) u Istanbulu.