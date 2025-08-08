TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Erdogan: Geopolitičke prijetnje rastu zbog izraelskih napada
"Kako se u našoj regiji razvijaju novi planovi, nužnost je državničke mudrosti da Turkiye poduzme odlučne korake kako bi ih spriječila", rekao je turski predsjednik.
Erdogan: Geopolitičke prijetnje rastu zbog izraelskih napada
Dodao je da Turkiye postaje tražen akter za stolovima mirovnih pregovora u svijetu. / AA
8 sati prošlost

Geopolitički rizici koji su započeli genocidom u Gazi dodatno su eskalirali izraelskim napadima na Liban, Jemen, Iran i Siriju, izjavio je u petak turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

„Kako se u našoj regiji razvijaju novi planovi, nužnost je državničke mudrosti da Turkiye poduzme odlučne korake kako bi ih spriječila“, rekao je Erdogan na 38. redovnoj finansijskoj generalnoj skupštini Turskog odbora za vanjske ekonomske odnose (DEIK) u Istanbulu.

Preporučeno

Dodao je da Turkiye postaje tražen akter za stolovima mirovnih pregovora u svijetu.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us