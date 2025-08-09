Maslina stara 1.316 godina, registrovana kao "monumentalno drvo" u okrugu Mut u Mersinu, privlači pažnju veličanstvenim izgledom.
Studija je pokrenuta 2009. godine kako bi se utvrdila starost masline, koja postoji već dugi niz godina i nalazi se u naselju Haydar.
Nakon studija koje je proveo Odbor za očuvanje kulturne i prirodne baštine Adane, utvrđeno je da je maslina stara više od 1.300 godina i registrirana je kao "monumentalno drvo".
Maslina stara 1.316 godina, koja ima promjer debla od 178 centimetara, promjer krošnje od 7,5 metara i visinu od 5,5 metara, nastavlja da rađa plodove.
Masline sa monumentalnog drveta se pedantno beru svake godine tokom oktobarske sezone berbe.
Muharrem Yilmaz, predsjednik Poljoprivredne komore Mut, rekao je da se masline proizvode na 269.000 hektara zemlje u okrugu. Objašnjavajući da monumentalno drvo simbolizira važnost uzgoja maslina za regiju, Yilmaz je rekao:
"Naše monumentalno drvo, registrovano 2009. godine, staro je 1.316 godina. Osim toga, u našem okrugu imamo četiri monumentalna stabla masline: stara 450, 600 i 800 godina", rekao je navodeći da i dalje na ovom drvetu ima plodova.
"Planiramo ih ubrati u oktobru. O njemu brinu i naš seoski starješina i lokalna zajednica. Naše monumentalno drvo nam je neophodno. Prkosi godinama. Još uvijek stoji i nastavlja donositi plodove."
Songul Cirakli, koja radi na proizvodnji, izjavila je da ovo drvo u potpunosti odražava kulturu ove regije.
"Zaista su važna za ovu regiju. Masline su besmrtne. Sve dok se ne posijeku, nastavit će davati plodove. Pokušavamo ih što više zaštititi", dodala je.