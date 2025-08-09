Maslina stara 1.316 godina, registrovana kao "monumentalno drvo" u okrugu Mut u Mersinu, privlači pažnju veličanstvenim izgledom.

Studija je pokrenuta 2009. godine kako bi se utvrdila starost masline, koja postoji već dugi niz godina i nalazi se u naselju Haydar.

Nakon studija koje je proveo Odbor za očuvanje kulturne i prirodne baštine Adane, utvrđeno je da je maslina stara više od 1.300 godina i registrirana je kao "monumentalno drvo".

Maslina stara 1.316 godina, koja ima promjer debla od 178 centimetara, promjer krošnje od 7,5 metara i visinu od 5,5 metara, nastavlja da rađa plodove.

Masline sa monumentalnog drveta se pedantno beru svake godine tokom oktobarske sezone berbe.

Muharrem Yilmaz, predsjednik Poljoprivredne komore Mut, rekao je da se masline proizvode na 269.000 hektara zemlje u okrugu. Objašnjavajući da monumentalno drvo simbolizira važnost uzgoja maslina za regiju, Yilmaz je rekao: