Turkiye je u petak pozdravila napredak ka "trajnom miru između Azerbejdžana i Armenije", nakon trilateralnog mirovnog plana koji su dvije zemlje Južnog Kavkaza potpisale sa SAD-om.

U saopštenju, tursko Ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo je "predanost zabilježenu" u Washingtonu sporazumom, za koji je rečeno da je došao u vrijeme "kada se međunarodni sukobi i krize intenziviraju".

Ovaj korak "predstavlja izuzetno značajan razvoj događaja za promociju regionalnog mira i stabilnosti", dodalo je ministarstvo.