Turkiye je u petak pozdravila napredak ka "trajnom miru između Azerbejdžana i Armenije", nakon trilateralnog mirovnog plana koji su dvije zemlje Južnog Kavkaza potpisale sa SAD-om.
U saopštenju, tursko Ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo je "predanost zabilježenu" u Washingtonu sporazumom, za koji je rečeno da je došao u vrijeme "kada se međunarodni sukobi i krize intenziviraju".
Ovaj korak "predstavlja izuzetno značajan razvoj događaja za promociju regionalnog mira i stabilnosti", dodalo je ministarstvo.
Također je pohvalilo doprinos američke administracije na čelu sa predsjednikom Trumpom, za doprinos procesu.
"Pojavila se historijska prilika za Južni Kavkaz da postigne mir i prosperitet. Kao Turkiye, nastavit ćemo doprinositi naporima usmjerenim na ostvarenje ove prilike i podržavati predane napore našeg bratskog Azerbejdžana", navodi se u saopštenju.
Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev, armenski premijer Nikol Pašinjan i američki predsjednik Donald Trump potpisali su zajedničku deklaraciju u petak nakon trilateralnog samita u Bijeloj kući.