TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Turkiye pozdravila napredak ka trajnom miru između Azerbejdžana i Armenije
Ovaj korak 'predstavlja izuzetno značajan napredak za promociju regionalnog mira i stabilnosti', saopštilo je tursko Ministarstvo vanjskih poslova.
Također je pohvalilo doprinos američke administracije na čelu sa predsjednikom Trumpom, za doprinos procesu. / TRT Balkan
9 August 2025

Turkiye je u petak pozdravila napredak ka "trajnom miru između Azerbejdžana i Armenije", nakon trilateralnog mirovnog plana koji su dvije zemlje Južnog Kavkaza potpisale sa SAD-om.

U saopštenju, tursko Ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo je "predanost zabilježenu" u Washingtonu sporazumom, za koji je rečeno da je došao u vrijeme "kada se međunarodni sukobi i krize intenziviraju".

Ovaj korak "predstavlja izuzetno značajan razvoj događaja za promociju regionalnog mira i stabilnosti", dodalo je ministarstvo.

Također je pohvalilo doprinos američke administracije na čelu sa predsjednikom Trumpom, za doprinos procesu.

"Pojavila se historijska prilika za Južni Kavkaz da postigne mir i prosperitet. Kao Turkiye, nastavit ćemo doprinositi naporima usmjerenim na ostvarenje ove prilike i podržavati predane napore našeg bratskog Azerbejdžana", navodi se u saopštenju.

Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev, armenski premijer Nikol Pašinjan i američki predsjednik Donald Trump potpisali su zajedničku deklaraciju u petak nakon trilateralnog samita u Bijeloj kući.

