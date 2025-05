Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je u petak da bi pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji predstavljalo "ekonomsko samoubistvo" za Evropu, naglašavajući da Mađarska ne podržava taj proces, niti ubrzanu proceduru za njen ulazak.

Orban je kritikovao evropske lidere, posebno Evropsku narodnu stranku, zbog njihove odluke da EU mora da "nastavi rat, održava sankcije i potpuno eliminiše rusku energiju, bez obzira na posljedice po ekonomiju", prenijela je agencija MTI.

On je poručio da Mađarska radi na postizanju mira, jer bi to omogućilo ukidanje sankcija, smanjenje cijena energije i oporavak ekonomije, što bi olakšalo život mađarskim porodicama.

Pored toga, Orban je upozorio da bi zabrana uvoza ruske energije, ako Brisel uspije u tome, mogla da dovede do "drastičnog" povećanja troškova za energente u Mađarskoj.

Naveo je da bi mađarske porodice uskoro mogle da plaćaju dvostruko više za gas i struju.

Prema njegovim riječima, Mađarska je uložila velike napore da cijene energije za domaćinstva budu među najnižima u Evropi, uprkos troškovima sankcija Rusiji.

Orban je istakao da trenutno grijanje prosječne mađarske kuće košta između 700 i 800 eura, dok u Slovačkoj to iznosi oko 1.350 evra, a u Poljskoj čak do 2.400 evra.

On je naglasio da je Mađarska do sada nabavljala jeftinu energiju iz Rusije, ali da bi zabrana uvoza ruske energije dovela do dodatnih troškova od 1,8 do 2,4 milijarde eura za energiju kupljenu iz drugih izvora.

On je pozvao Mađare da pomognu vladi u zaštiti niskih cijena energenata i da učestvuju u glasanju na izborima ove godine.