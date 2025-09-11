СВЯТ
Британският посланик в САЩ Манделсън е уволнен заради връзки с Епстийн
„Имейли разкриват дълбочината и обхвата на връзката на Питър Манделсън с Джефри Епстийн, които се различават съществено от известното по време на неговото назначение,“ заявява британското Министерство на външните работи.
Лорд Питър Манделсън. / Reuters
11 септември 2025

Британският премиер Киър Стармър отстрани посланика на Обединеното кралство в САЩ, лорд Питър Манделсън, след нови разкрития за връзките му с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи BBC в четвъртък.

Позовавайки се на изявление от британското външно министерство, BBC съобщи, че правителството е заявило: „С оглед на допълнителната информация в имейлите, написани от Питър Манделсън, премиерът е поискал от външния министър да го отстрани като посланик“.

„Имейлите показват, че дълбочината и обхватът на връзката на Питър Манделсън с Джефри Епстийн са съществено различни от това, което беше известно по време на назначаването му“, се казва в изявлението.

В изявлението се добавя, че един от имейлите съдържа предложение от Манделсън, че „първата присъда на Джефри Епстийн е била неправилна и трябва да бъде оспорена“, като това е описано като „нова информация“.

„С оглед на това и с мисъл за жертвите на престъпленията на Епстийн, той е отстранен като посланик“, се казва в изявлението.

Манделсън беше назначен за посланик във Вашингтон от Стармър през декември 2024 г.

Епстийн беше намерен мъртъв в килията си в Ню Йорк през 2019 г., докато чакаше съдебния процес. Преди това той се беше признал за виновен и беше осъден през 2008 г. за набиране на непълнолетно лице за проституция.

Оцелелите от престъпленията на Епстийн настояват за отговорност и правна подкрепа, за да се изправят срещу своите насилници и да постигнат справедливост.

