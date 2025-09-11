Британският премиер Киър Стармър отстрани посланика на Обединеното кралство в САЩ, лорд Питър Манделсън, след нови разкрития за връзките му с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи BBC в четвъртък.
Позовавайки се на изявление от британското външно министерство, BBC съобщи, че правителството е заявило: „С оглед на допълнителната информация в имейлите, написани от Питър Манделсън, премиерът е поискал от външния министър да го отстрани като посланик“.
„Имейлите показват, че дълбочината и обхватът на връзката на Питър Манделсън с Джефри Епстийн са съществено различни от това, което беше известно по време на назначаването му“, се казва в изявлението.
В изявлението се добавя, че един от имейлите съдържа предложение от Манделсън, че „първата присъда на Джефри Епстийн е била неправилна и трябва да бъде оспорена“, като това е описано като „нова информация“.
„С оглед на това и с мисъл за жертвите на престъпленията на Епстийн, той е отстранен като посланик“, се казва в изявлението.
Манделсън беше назначен за посланик във Вашингтон от Стармър през декември 2024 г.
Епстийн беше намерен мъртъв в килията си в Ню Йорк през 2019 г., докато чакаше съдебния процес. Преди това той се беше признал за виновен и беше осъден през 2008 г. за набиране на непълнолетно лице за проституция.
Оцелелите от престъпленията на Епстийн настояват за отговорност и правна подкрепа, за да се изправят срещу своите насилници и да постигнат справедливост.