Полша наложи ограничения за въздушния трафик по източните си граници с Беларус и Украйна след няколко предполагаеми руски дронови нарушения на въздушното ѝ пространство на 10 септември, съобщи Оперативното командване на въоръжените сили в четвъртък.

Полската агенция за въздушна навигация обяви, че ограниченията, които влязоха в сила късно в сряда, ще останат валидни до 9 декември, съобщи TVP World.

"От залез до изгрев слънце е наложена пълна забрана за полети, с изключение на военни самолети," се казва в изявлението, като се отбелязва, че гражданските безпилотни летателни апарати са забранени денонощно в зоната EP R129.

Мярката идва ден след като Полша свали предполагаеми руски дронове с подкрепата на самолети на НАТО – първият случай, в който член на Алианса е използвал оръжие по време на войната на Русия в Украйна.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че нейните дронове са извършили мащабна атака върху военни цели в Западна Украйна, но отрече намерение да удари полска територия.