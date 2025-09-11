Полша наложи ограничения за въздушния трафик по източните си граници с Беларус и Украйна след няколко предполагаеми руски дронови нарушения на въздушното ѝ пространство на 10 септември, съобщи Оперативното командване на въоръжените сили в четвъртък.
Полската агенция за въздушна навигация обяви, че ограниченията, които влязоха в сила късно в сряда, ще останат валидни до 9 декември, съобщи TVP World.
"От залез до изгрев слънце е наложена пълна забрана за полети, с изключение на военни самолети," се казва в изявлението, като се отбелязва, че гражданските безпилотни летателни апарати са забранени денонощно в зоната EP R129.
Мярката идва ден след като Полша свали предполагаеми руски дронове с подкрепата на самолети на НАТО – първият случай, в който член на Алианса е използвал оръжие по време на войната на Русия в Украйна.
Министерството на отбраната на Русия заяви, че нейните дронове са извършили мащабна атака върху военни цели в Западна Украйна, но отрече намерение да удари полска територия.
Масово разполагане на войски
В отговор на руско-беларуските военни учения „Запад“, започващи на 12 септември, Полша планира да разположи около 40 000 войници по източната си граница, в сравнение с приблизително 10 000 досега.
„Полските и натовските войници са необходими, за да реагират адекватно на „Запад-2025“,“ заяви заместник-министърът на отбраната Чезари Томчик, описвайки ученията като „офанзивни по своя характер“.
По искане на Полша, Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредна сесия, за да разгледа нарушенията на въздушното ѝ пространство.