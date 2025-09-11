СВЯТ
2 мин. четене
Полша ограничи въздушното си пространство след предполагаемо нарушение от руски дронове
Този ход бе предприет след свалянето на предполагаеми руски дронове от Полша с подкрепата на НАТО, което е първият известен случай на член на Алианса, който открива огън по руски сили във войната в Украйна.
Полша ограничи въздушното си пространство след предполагаемо нарушение от руски дронове
Полша планира да разположи около 40 000 войници по източната си граница. / Снимка: Reuters
11 септември 2025

Полша наложи ограничения за въздушния трафик по източните си граници с Беларус и Украйна след няколко предполагаеми руски дронови нарушения на въздушното ѝ пространство на 10 септември, съобщи Оперативното командване на въоръжените сили в четвъртък.

Полската агенция за въздушна навигация обяви, че ограниченията, които влязоха в сила късно в сряда, ще останат валидни до 9 декември, съобщи TVP World.

"От залез до изгрев слънце е наложена пълна забрана за полети, с изключение на военни самолети," се казва в изявлението, като се отбелязва, че гражданските безпилотни летателни апарати са забранени денонощно в зоната EP R129.

Мярката идва ден след като Полша свали предполагаеми руски дронове с подкрепата на самолети на НАТО – първият случай, в който член на Алианса е използвал оръжие по време на войната на Русия в Украйна.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че нейните дронове са извършили мащабна атака върху военни цели в Западна Украйна, но отрече намерение да удари полска територия.

Препоръчано

Масово разполагане на войски

В отговор на руско-беларуските военни учения „Запад“, започващи на 12 септември, Полша планира да разположи около 40 000 войници по източната си граница, в сравнение с приблизително 10 000 досега.

„Полските и натовските войници са необходими, за да реагират адекватно на „Запад-2025“,“ заяви заместник-министърът на отбраната Чезари Томчик, описвайки ученията като „офанзивни по своя характер“.

По искане на Полша, Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредна сесия, за да разгледа нарушенията на въздушното ѝ пространство.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us