Компанията Meta обяви, че през първата половина на тази година WhatsApp е блокирал повече от 6,8 милиона акаунта, свързани с измамни операции.

„Като част от продължаващите ни проактивни усилия да защитим потребителите от измами, WhatsApp засече и блокира над 6,8 милиона акаунта, свързани с измамни центрове“, се посочва в изявление на компанията от вторник.

Meta уточни, че повечето акаунти са били премахнати още преди да бъдат използвани, благодарение на разследващите дейности и засилените мерки за контрол.

Измамните центрове често управляват множество схеми едновременно, включително измами с криптовалути и пирамидални схеми, посочва Meta.

Сред основните сигнали за опасност е искането за предварително плащане в замяна на обещани доходи или печалби, допълва компанията.

Съвети за безопасност