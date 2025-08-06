Компанията Meta обяви, че през първата половина на тази година WhatsApp е блокирал повече от 6,8 милиона акаунта, свързани с измамни операции.
„Като част от продължаващите ни проактивни усилия да защитим потребителите от измами, WhatsApp засече и блокира над 6,8 милиона акаунта, свързани с измамни центрове“, се посочва в изявление на компанията от вторник.
Meta уточни, че повечето акаунти са били премахнати още преди да бъдат използвани, благодарение на разследващите дейности и засилените мерки за контрол.
Измамните центрове често управляват множество схеми едновременно, включително измами с криптовалути и пирамидални схеми, посочва Meta.
Сред основните сигнали за опасност е искането за предварително плащане в замяна на обещани доходи или печалби, допълва компанията.
Съвети за безопасност
Платформата също въведе нова функция за преглед на безопасността при груповите чатове, която се активира, когато потребител бъде добавен в група от потребител, който не е в неговите контакти, съобщи Meta.
Този преглед предоставя информация за групата и съвети за безопасност, позволявайки на потребителите да напуснат незабавно, без да разглеждат съобщенията в чата. Уведомленията от групата остават заглушени, докато потребителят не реши да остане, добавя компанията.
WhatsApp също така тества предупреждения при разговори с непознати контакти, които информират потребителите, преди да започнат разговор с някого, който не е в техния адресен указател. Целта на тези предупреждения е да предоставят допълнителен контекст и да насърчат предпазливост.
Измамниците често използват тактики като обещания за лесни печалби, фалшиви инвестиции или заплахи за неплатени сметки, за да заблудят жертвите.
Meta призовава потребителите да бъдат предпазливи, когато бъдат потърсени онлайн от непознати лица – особено ако им бъдат поискани пари или лична информация.