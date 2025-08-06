Тайван арестува трима служители на Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) по подозрение за кражба на търговски тайни, свързани с напредналата 2-нанометрова чипова технология на компанията.

TSMC откри необичаен достъп до конфиденциални файлове, което повдигна възможността трима от нейните служители незаконно да са придобили основната технология, съобщи Focus Taiwan във вторник, позовавайки се на местни прокурори.

Компанията е подала сигнал до прокурорите, които са извършили обиски и арести в периода от 25 до 28 юли.

Съгласно Закона за националната сигурност на Тайван е незаконно да се разкриват търговски тайни, свързани с национални основни технологии, на чуждестранни или враждебни субекти без разрешение.

Инцидентът отбелязва първия случай на неоторизиран достъп до такава технология, а прокурорите разследват мотивите и възможните бъдещи изтичания на информация.