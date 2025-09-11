Американският президент Доналд Тръмп проведе напрегнат телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, в който изрази „дълбокото си разочарование“ от това, че е бил изненадан от израелския удар срещу представители на Хамас в Катар, съобщава The Wall Street Journal.

В съобщението публикувано в сряда, висши представители на американската администрация заявиха, че Тръмп е казал на Нетаняху, че решението да се атакуват политически лидери на палестинската групировка в Доха, столицата на Катар, не е било правилно. Той също така изразил гнева си, че е научил за атаката в хода на нейното провеждане от американската армия, а не от Израел и че тя е засегнала територията на друг американски съюзник, който посредничи в преговорите за прекратяване на войната в Газа.

Нетаняху отговорил, че е имал “кратък прозорец” за извършване на удара и е използвал възможността.

Според официални представители, след този разговор се е провел втори, който е бил по-спокоен. По време на този разговор Тръмп попитал Нетаняху дали атаката е била успешна, на което Нетаняху не могъл да отговори с увереност.

По-късно Хамас потвърди, че при въздушния удар в Доха са загинали петима от по-низшите им членове и един катарски служител по сигурността, но че всички техни лидери са оцелели.

Тръмп е разочарован от Нетаняху