Американският президент Доналд Тръмп проведе напрегнат телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, в който изрази „дълбокото си разочарование“ от това, че е бил изненадан от израелския удар срещу представители на Хамас в Катар, съобщава The Wall Street Journal.
В съобщението публикувано в сряда, висши представители на американската администрация заявиха, че Тръмп е казал на Нетаняху, че решението да се атакуват политически лидери на палестинската групировка в Доха, столицата на Катар, не е било правилно. Той също така изразил гнева си, че е научил за атаката в хода на нейното провеждане от американската армия, а не от Израел и че тя е засегнала територията на друг американски съюзник, който посредничи в преговорите за прекратяване на войната в Газа.
Нетаняху отговорил, че е имал “кратък прозорец” за извършване на удара и е използвал възможността.
Според официални представители, след този разговор се е провел втори, който е бил по-спокоен. По време на този разговор Тръмп попитал Нетаняху дали атаката е била успешна, на което Нетаняху не могъл да отговори с увереност.
По-късно Хамас потвърди, че при въздушния удар в Доха са загинали петима от по-низшите им членове и един катарски служител по сигурността, но че всички техни лидери са оцелели.
Тръмп е разочарован от Нетаняху
Въпреки че Тръмп е известен като твърд поддръжник на Израел, той все повече се разочарова от Нетаняху, който постоянно го поставя в неудобно положение с агресивни действия, предприети без съгласуване със САЩ, които противоречат на собствените цели на Тръмп за Близкия изток, според The Wall Street Journal.
Подобни съобщения предполагат, че служителите на Белия дом са все по-разочаровани от Нетаняху, който действа като „луд човек“, след като удари Сирия през юли.
Катар осъди „страхливия“ израелски удар, като подчерта, че той е "фрапантно нарушение" на международните закони и предупреди, че няма да толерира „безразсъдното поведение“ на Израел.
Държавата от Персийския Залив, заедно със САЩ и Египет, играе централна роля в усилията за посредничество за прекратяване на израелските нападения в Газа, които са отнели живота на над 64 600 палестинци от октомври 2023 г. насам.
Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани заяви в сряда, че се подготвя колективен регионален отговор на атаката на Израел срещу Доха, подчертавайки, че се провеждат консултации с арабските и ислямски партньори.
„Ще има отговор от региона. Този отговор в момента е в процес на консултации и обсъждания с други партньори в региона“, заяви Ал-Тани пред Си Ен Ен.