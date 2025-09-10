СВЯТ
2 мин. четене
Тръмп призова ЕС да наложи 100% мита на Китай и Индия, за да окаже натиск върху Путин
Президентът на САЩ заяви, че координираните мита ще намалят жизнените приходи на Русия от петрола
Тръмп призова ЕС да наложи 100% мита на Китай и Индия, за да окаже натиск върху Путин
Тръмп призовава ЕС да наложи 100% мита на Китай и Индия / Reuters
10 септември 2025

Американският президент Доналд Тръмп е поискал от ЕС да въведе мита до 100 процента върху вноса от Индия и Китай като част от съвместни усилия за засилване на натиска върху руския президент Владимир Путин, съобщи Financial Times.

Тръмп е отправил искането, след като се е включил дистанционно във вторник на среща във Вашингтон между висши представители на САЩ и ЕС, които обсъждали възможности за засилване на икономическия натиск върху Москва.

Според съобщението Тръм е казал:„Подходът тук е да наложим драстични мита и да ги запазим, докато китайците не се съгласят да спрат да купуват петрол. Наистина няма много други места, където този петрол може да отиде“.

Втори американски представител е заявил, че Белият дом е готов да „отрази“ всякакви мита, наложени от ЕС, което предполага, че Вашингтон може да повиши митата върху индийския и китайския внос в същия размер.

Това предложение отразява нарастващото разочарование в Белия дом, тъй като Русия засили въздушните си удари и бомбардировки в Украйна.

Без ясен път към постигане на мирно споразумение, Тръмп започна да използва мита като основно оръжие, с твърдението, че координираните мита могат да прекъснат икономическия спасителен пояс на Русия, като принудят Китай и Индия - два от най-големите купувачи на руски петрол — да намалят покупките си.

Индия значително увеличи вноса на руски суров петрол след инвазията през февруари 2022 г., докато Китай остава най-големият купувач.

Препоръчано

Заедно те съставлява по-голямата част от руския износ на петрол по море, осигурявайки ключов източник на приходи, който смекчава въздействието на западните санкции.

С настояването за обединен трансатлантически фронт, Тръмп залага на това, че Европа и САЩ могат да прекъснат финансовите приходи на Русия, като се възползват от глобалните търговски потоци.

Посланието е ясно: Западът трябва да използва всеки инструмент, с който разполага, за да притисне Кремъл", коментира американски представител.

Не е ясно как ще реагира Брюксел, тъй като членовете на ЕС остават разделени относно новите търговски ограничения.

Някои правителства се противопоставят на по-високите мита, позовавайки се на рискове за веригите на доставки и вътрешната инфлация.

И все пак призивът на Тръмп бележи най-силния натиск досега от страна на Вашингтон за разширяване на обхвата на икономическия натиск върху Москва, насочен директно към третите страни, които продължават да подкрепят енергийната ѝ търговия.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us