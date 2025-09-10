Американският президент Доналд Тръмп е поискал от ЕС да въведе мита до 100 процента върху вноса от Индия и Китай като част от съвместни усилия за засилване на натиска върху руския президент Владимир Путин, съобщи Financial Times.
Тръмп е отправил искането, след като се е включил дистанционно във вторник на среща във Вашингтон между висши представители на САЩ и ЕС, които обсъждали възможности за засилване на икономическия натиск върху Москва.
Според съобщението Тръм е казал:„Подходът тук е да наложим драстични мита и да ги запазим, докато китайците не се съгласят да спрат да купуват петрол. Наистина няма много други места, където този петрол може да отиде“.
Втори американски представител е заявил, че Белият дом е готов да „отрази“ всякакви мита, наложени от ЕС, което предполага, че Вашингтон може да повиши митата върху индийския и китайския внос в същия размер.
Това предложение отразява нарастващото разочарование в Белия дом, тъй като Русия засили въздушните си удари и бомбардировки в Украйна.
Без ясен път към постигане на мирно споразумение, Тръмп започна да използва мита като основно оръжие, с твърдението, че координираните мита могат да прекъснат икономическия спасителен пояс на Русия, като принудят Китай и Индия - два от най-големите купувачи на руски петрол — да намалят покупките си.
Индия значително увеличи вноса на руски суров петрол след инвазията през февруари 2022 г., докато Китай остава най-големият купувач.
Заедно те съставлява по-голямата част от руския износ на петрол по море, осигурявайки ключов източник на приходи, който смекчава въздействието на западните санкции.
С настояването за обединен трансатлантически фронт, Тръмп залага на това, че Европа и САЩ могат да прекъснат финансовите приходи на Русия, като се възползват от глобалните търговски потоци.
„Посланието е ясно: Западът трябва да използва всеки инструмент, с който разполага, за да притисне Кремъл", коментира американски представител.
Не е ясно как ще реагира Брюксел, тъй като членовете на ЕС остават разделени относно новите търговски ограничения.
Някои правителства се противопоставят на по-високите мита, позовавайки се на рискове за веригите на доставки и вътрешната инфлация.
И все пак призивът на Тръмп бележи най-силния натиск досега от страна на Вашингтон за разширяване на обхвата на икономическия натиск върху Москва, насочен директно към третите страни, които продължават да подкрепят енергийната ѝ търговия.