Американският президент Доналд Тръмп е поискал от ЕС да въведе мита до 100 процента върху вноса от Индия и Китай като част от съвместни усилия за засилване на натиска върху руския президент Владимир Путин, съобщи Financial Times.

Тръмп е отправил искането, след като се е включил дистанционно във вторник на среща във Вашингтон между висши представители на САЩ и ЕС, които обсъждали възможности за засилване на икономическия натиск върху Москва.

Според съобщението Тръм е казал:„Подходът тук е да наложим драстични мита и да ги запазим, докато китайците не се съгласят да спрат да купуват петрол. Наистина няма много други места, където този петрол може да отиде“.

Втори американски представител е заявил, че Белият дом е готов да „отрази“ всякакви мита, наложени от ЕС, което предполага, че Вашингтон може да повиши митата върху индийския и китайския внос в същия размер.

Това предложение отразява нарастващото разочарование в Белия дом, тъй като Русия засили въздушните си удари и бомбардировки в Украйна.

Без ясен път към постигане на мирно споразумение, Тръмп започна да използва мита като основно оръжие, с твърдението, че координираните мита могат да прекъснат икономическия спасителен пояс на Русия, като принудят Китай и Индия - два от най-големите купувачи на руски петрол — да намалят покупките си.

Индия значително увеличи вноса на руски суров петрол след инвазията през февруари 2022 г., докато Китай остава най-големият купувач.