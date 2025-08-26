Катар заяви, че Израел все още не е отговорил на последното предложение за прекратяване на огъня в Газа, което беше прието от Хамас.

„Ние сме в контакт с всички страни в стремежа си към споразумение за прекратяване на огъня, но няма официален отговор от Израел – нито приемане, нито отхвърляне, нито представяне на алтернативно предложение,“ заяви говорителят на Министерството на външните работи Маджед Ал Ансари в изявление, излъчено по телевизия Ал Джазира във вторник.

Ансари посочи, че посредниците за Газа са в ежедневен контакт, за да постигнат споразумение за прекратяване на огъня.