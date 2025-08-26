СВЯТ
1 мин. четене
Катар: Израел все още не отговори на предложението за прекратяване на огъня в Газа
„Няма официален отговор от Израел - нито приемане, нито отхвърляне, нито представяне на алтернативно предложение“, заяви говорител на външното министерство.
Палестинци, борещи се с глада в Газа. / AA
26 август 2025

Катар заяви, че Израел все още не е отговорил на последното предложение за прекратяване на огъня в Газа, което беше прието от Хамас.

„Ние сме в контакт с всички страни в стремежа си към споразумение за прекратяване на огъня, но няма официален отговор от Израел – нито приемане, нито отхвърляне, нито представяне на алтернативно предложение,“ заяви говорителят на Министерството на външните работи Маджед Ал Ансари в изявление, излъчено по телевизия Ал Джазира във вторник.

Ансари посочи, че посредниците за Газа са в ежедневен контакт, за да постигнат споразумение за прекратяване на огъня.

„Подчертаваме необходимостта да се настоява Израел да отговори и да се ангажира сериозно… Очакваме официален отговор от Израел на предложението.“ каза той.

