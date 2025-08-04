Две американски ядрени подводници са пристигнали там, където трябва да бъдат, заяви президентът Доналд Тръмп, след като нареди тяхното разполагане в отговор на изказванията на бившия руски лидер Дмитрий Медведев.
"Те са в региона, да, там, където трябва да бъдат," каза Тръмп пред репортери в неделя, преди да се върне от голф курорта си в Ню Джърси, когато беше попитан за местоположението на подводниците.
Тръмп по-рано заяви, че е наредил разполагането на две американски ядрени подводници в "подходящите региони" на фона на ескалиращата словесна война с Медведев.
Медведев отправи остри критики миналия понеделник към Тръмп, предупреждавайки, че нарастващият натиск на американския президент върху Кремъл относно войната в Украйна рискува да предизвика по-широк конфликт — не само между Русия и Украйна, но и между Русия и САЩ.
Това се случи, след като Тръмп заплаши Русия със санкции и вторични тарифи, ако не прекрати войната в Украйна в "около 10 или 12 дни," много по-рано от предишния срок от 50 дни, който той определи през юли.
Москва 'добра в избягването на санкции'
Тръмп също каза пред репортери, че Русия може да избегне санкции, ако се съгласи на "сделка, при която хората спират да умират."
"Ще има санкции, но изглежда, че те са доста добри в избягването на санкции," каза Тръмп пред репортери.
"Огромен брой руски войници загиват и, също така, Украйна — по-малък брой, но все пак, хиляди и хиляди хора... Това са много хора, които загиват в тази нелепа война," добави той.
Тръмп повтори желанието си да осигури край на войната в Украйна.
"Спряхме много държави от война... ще спрем и тази (Русия-Украйна)," каза той.
Тръмп също така заяви, че неговият специален пратеник Стив Уиткоф ще посети Русия следващата седмица, преди крайния срок за американските санкции.
Уиткоф ще посети, "мисля, че следващата седмица, сряда или четвъртък," каза Тръмп.