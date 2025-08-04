ПОЛИТИКА
2 мин. четене
Тръмп заяви, че две американски ядрени подводници са пристигнали "там, където трябва да бъдат"
Тръмп заяви, че ядрените подводници са били преразположени и са пристигнали "там, където трябва да бъдат" след словесна война с бившия президент на Русия Медведев, като добави, че ще има санкции, ако Москва не прекрати войната в Украйна.
Тръмп заяви, че две американски ядрени подводници са пристигнали "там, където трябва да бъдат"
Тръмп също така заяви, че неговият специален пратеник Стив Уиткоф ще посети Русия следващата седмица, преди крайния срок на американските санкции. / AP
4 август 2025

Две американски ядрени подводници са пристигнали там, където трябва да бъдат, заяви президентът Доналд Тръмп, след като нареди тяхното разполагане в отговор на изказванията на бившия руски лидер Дмитрий Медведев.

"Те са в региона, да, там, където трябва да бъдат," каза Тръмп пред репортери в неделя, преди да се върне от голф курорта си в Ню Джърси, когато беше попитан за местоположението на подводниците.

Тръмп по-рано заяви, че е наредил разполагането на две американски ядрени подводници в "подходящите региони" на фона на ескалиращата словесна война с Медведев.

Медведев отправи остри критики миналия понеделник към Тръмп, предупреждавайки, че нарастващият натиск на американския президент върху Кремъл относно войната в Украйна рискува да предизвика по-широк конфликт — не само между Русия и Украйна, но и между Русия и САЩ.

Това се случи, след като Тръмп заплаши Русия със санкции и вторични тарифи, ако не прекрати войната в Украйна в "около 10 или 12 дни," много по-рано от предишния срок от 50 дни, който той определи през юли.

СвързаниTRT Global - Тръмп изпраща американски ядрени подводници в "подходящи региони" след заплахите на Медведев

Москва 'добра в избягването на санкции'

recommended

Тръмп също каза пред репортери, че Русия може да избегне санкции, ако се съгласи на "сделка, при която хората спират да умират."

"Ще има санкции, но изглежда, че те са доста добри в избягването на санкции," каза Тръмп пред репортери.

"Огромен брой руски войници загиват и, също така, Украйна — по-малък брой, но все пак, хиляди и хиляди хора... Това са много хора, които загиват в тази нелепа война," добави той.

Тръмп повтори желанието си да осигури край на войната в Украйна.

"Спряхме много държави от война... ще спрем и тази (Русия-Украйна)," каза той.

Тръмп също така заяви, че неговият специален пратеник Стив Уиткоф ще посети Русия следващата седмица, преди крайния срок за американските санкции.

Уиткоф ще посети, "мисля, че следващата седмица, сряда или четвъртък," каза Тръмп.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us