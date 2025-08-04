Две американски ядрени подводници са пристигнали там, където трябва да бъдат, заяви президентът Доналд Тръмп, след като нареди тяхното разполагане в отговор на изказванията на бившия руски лидер Дмитрий Медведев.

"Те са в региона, да, там, където трябва да бъдат," каза Тръмп пред репортери в неделя, преди да се върне от голф курорта си в Ню Джърси, когато беше попитан за местоположението на подводниците.

Тръмп по-рано заяви, че е наредил разполагането на две американски ядрени подводници в "подходящите региони" на фона на ескалиращата словесна война с Медведев.

Медведев отправи остри критики миналия понеделник към Тръмп, предупреждавайки, че нарастващият натиск на американския президент върху Кремъл относно войната в Украйна рискува да предизвика по-широк конфликт — не само между Русия и Украйна, но и между Русия и САЩ.

Това се случи, след като Тръмп заплаши Русия със санкции и вторични тарифи, ако не прекрати войната в Украйна в "около 10 или 12 дни," много по-рано от предишния срок от 50 дни, който той определи през юли.

Свързани TRT Global - Тръмп изпраща американски ядрени подводници в "подходящи региони" след заплахите на Медведев

Москва 'добра в избягването на санкции'