Терористичната организация ПКК/ЙПГ, действаща под името Сирийски демократични сили СДС, атакува цивилни в Сирия в сряда, убивайки един човек и ранявайки двама други от същото семейство.

Сирийската арабска новинарска агенция (САНА) съобщи, че СДС е обстрелвала района около град Ал-Хафса в източната част на провинция Алепо с минохвъргачки, както и домове в село Ал-Каярия в района на Манбидж.

Ескалацията идва няколко месеца след подписването на споразумение на 10 март между сирийския президент Ахмед ал-Шараа и Ферхат Абди Шахин, високопоставен лидер на терористичната група ПКК/ЙПГ, за интегриране на гражданските и военните институции в североизточна Сирия в държавната администрация, утвърждаване на единството на сирийската територия и отхвърляне на плановете за разделяне.