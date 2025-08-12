تورکیه در نیمه اول سال جاری میلادی توانست سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی به ارزش ۶.۳ میلیارد دالر جذب کند. این خبر روز سه ‌شنبه توسط انجمن سرمایه‌ گذاران بین ‌المللی اعلام شد.

بر اساس اعلام این انجمن، میزان سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی در تورکیه در دوره زمانی جنوری تا جون نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است.

تنها در ماه جون، حجم سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی به ۱.۶ میلیارد دالر رسید و از سال ۲۰۲۲ تاکنون این رقم از ۲۸۱ میلیارد دالر فراتر رفته است.