تورکیه در نیمه اول سال ۶.۳ میلیارد دالر سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد
از سال ۲۰۲۲ به این ‌سو، حجم سرمایه‌ گذاری‌های مستقیم خارجی در تورکیه از ۲۸۱ میلیارد دالر فراتر رفته است
تورکیه در نیمه اول سال ۶.۳ میلیارد دالر سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد
16 ساعت پیش

تورکیه در نیمه اول سال جاری میلادی توانست سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی به ارزش ۶.۳ میلیارد دالر جذب کند. این خبر روز سه ‌شنبه توسط انجمن سرمایه‌ گذاران بین ‌المللی اعلام شد.

بر اساس اعلام این انجمن، میزان سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی در تورکیه در دوره زمانی جنوری تا جون نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است.

تنها در ماه جون، حجم سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی به ۱.۶ میلیارد دالر رسید و از سال ۲۰۲۲ تاکنون این رقم از ۲۸۱ میلیارد دالر فراتر رفته است.

از مجموع ۶.۳ میلیارد دالر سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی، ۳.۹ میلیارد دالر به شکل سرمایه ‌گذاری سرمایه‌ای ثبت شده است.

آمارها نشان می‌ دهد که ۲.۲ میلیارد دالر از این سرمایه ‌گذاری ‌ها از طریق ابزارهای بدهی و ۰.۹ میلیارد دالر از طریق فروش املاک به خارجی‌ ها حاصل شده است.

کاهش نرخ بهره و کاهش تورم از جمله عواملی هستند که باعث افزایش سرمایه ‌گذاری‌ ها شده‌ اند.

