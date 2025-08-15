حزب عدالت و توسعه که در 14 اگُست 2001 تحت رهبری رجب طیب اردوغان تأسیس شد، ظرف 24 سال زمامداری اش درحیات سیاسی تورکیه، اثارماندگاری به جا گذاشته ودرهمه ای انتخابات عمومی که در آن اشتراک کرده باکسب موفقیت چشمگیرش به ظفر دست یافته است.

فاروق آقر معاون رئیس حزب عدالت و توسعه در بیست و چهارمین سالگرد حزب اعلام داشت که، در جریان جشن ها اعضای جدید به حزب مطبوع شان اضافه شده است.

در یک بیانیه مطبوعاتی، آقر تاکید کرد که حزب، با وجود 24 سالگی، پویایی خود را حفظ کرده و به حفظ دید و ماموریت خود ادامه خواهد داد.

آقر، با ببیان اینکه حزب عدالت وتوسعه نه تنها به صفت یک سازمان سیاسی بلکه منحیث یک جنبش مردمی قدعلم کرده است، گفت: "ما به مناسبت بیست و چهارمین سالگردحزب مان، میخواهیم تاکید نمایم که، ما با قدرتی که از جاده وخیابان ها بدست می آوریم و حمایتی که از ملت دریافت میکنیم، به مسیر خود ادامه خواهیم داد."

او در ادامه گفت: «ما تا بیست و پنجمین سالگرد برای اولین بار وارد یک دوره کمپاین یک ساله خواهیم شد، پیشینه این کمپاین که فردا (امروز) آغازمی شود، عبارت از این است که این حزب در طی بیش از یک ربع قرن یعنی درطول 25 سال گذشته چه دستاوردهایی داشته است، درکجاهای کشوربا طرح میلیون ها پروژه های بکر و ماندگارچه و کدام اثار را به پایه اکمال رسانیده و چگونه نوآوریها داشته و آنهارا تولید کرده است» را با ملت خود شریک سازیم.

حزب عدالت و توسعه که در 14 اگُست 2001 تأسیس شد، تحت رهبری رجب طییب اردوغان که در آن زمان به صفت شهرداربزرگ شهراستانبول ایفای وظیفه میکرد، به شکل بسیار سریعی درعرصه ای سیاسی تورکیه داخل گردید. اردوغان برای اولین باردرسال 2003 به صفت نخست وزیر انتخاب شد و از سال 2014 بدینسو منحیث رئیس جمهورتورکیه زمام امور را بدست دارد.