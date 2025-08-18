جنگ غزه
محکمه غزه خواستار مداخله مسلحانه سازمان ملل برای متوقف کردن 'مرگبارترین مرحله نسل‌کشی' شد
ریچارد فالک، مقام پیشین سازمان ملل متحد هشدار داد که ناکامی در اقدام علیه حمله اسرائیل به غزه، "شکست تاریخی بشریت" خواهد بود
/ AP
18 اوت 2025

دیروز دوشنبه محکمه غزه خواستار مداخله فوری مسلحانه بین‌المللی شد تا آنچه را که به عنوان «مرگبارترین مرحله نسل‌کشی» اسرائیل در غزه توصیف کرد، متوقف کند. این محکمه هشدار داد که عدم اقدام در این زمینه، «شکست تاریخی بشریت» خواهد بود.

ریچارد فالک، رئیس این محکمه مستقل و استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل در دانشگاه پرینستون آمریکا و گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی (۲۰۰۸–۲۰۱۴)، طی یک کنفرانس مطبوعاتی که در استانبول برگزارکرد،  از دولت‌ها خواست تا با کنارگذاشتن شورای امنیت ، مجمع عمومی سازمان ملل را برای صدور جواز مداخله مسلحانه قدرت ببخشند.

فالک گفت: «اگر ما در این زمان اقدام جدی و قاطع انجام ندهیم، هراقدامی که به شکل معتدل‌تری صورت گیرد، بسیار دیرخواهد بود، دیر برای نجات مردمی که ازمدت زمان بسیار قبل، بیش از ۲۲ ماه نسل‌کشی را تجربه کرده‌اند.»

او گفت: " هرگز قبل از این جهان در معرض همچون شفافیت نسل کشی در زمان واقعی منجمله هولوکاست، قرارنگرفته است. این انسانیت ما را زیر سوال می برد."

فالک با انتقاد جدی ازدموکراسی‌های غربی به دلیل آنچه در خال انجام است آنها را«رشرکای جرم» خواند، و در عین حال به تغییرات در افکار عمومی اشاره کرد.

او گفت: «ما در تلاش هستیم تا وجدان همه مردم را مخاطب قرار دهیم و نوعی از فعالیت را تشویق کنیم که منجر به تغییرات در دولت‌ها شود، به ویژه تحریم تسلیحاتی و انواع مختلف تحریم‌ها... از جمله همبستگی با مبارزه فلسطینی‌ها که در مبارزه ضد آپارتاید بسیار مؤثر بود.»

"نه تنها بخاطر غزه، بلکه بخاطر خیر و فلاح جهان:"

بیانیه فوری محکمه، تحت عنوان "زمان برای اقدام عملی: بسیج علیه برنامه اشغال غزه توسط اسرائیل، علیه اشغال برنامه ریزی شده شهر غزه و غزه مرکزی توسط اسرائیل"، تصمیم کابینه امنیت ملی اسرائیل در 7 اگست را برجسته کرد. فالک تاکید کرد: « این تصمیم "توسط قوماندانی عالی نظامی خود اسرائیل" برای اشغال غزه، دررابطه به اشغال مکان نزدیک به یک میلیون شهروند بیجا شده فلسطینی، مورد مخالفت قرار گرفت.»

فالک با اشاره به اینکه: «این تشدید قریب‌الوقوع، دولت‌های عضو سازمان ملل را به شدت به چالش می‌کشد اعلام داشت که هرجه عاجل لازم است تا سازمان ملل به مسیرهای قانونی مانند قطعنامه ای مورح۱۹۵۰ اتحاد برای صلح و چارچوب مسئولیت حفاظت که در اجلاس ۲۰۰۵ سازمان ملل برگردد و اقدام قاطع انجام دهند.»

محکمه، با نقل قول از درخواست ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل برای نیروهای حفاظتی فوری، اعلام کرد: «ما، به عنوان محکمه غزه، با کسانی که سکوت در برابر نسل‌کشی را همدستی می‌دانند، همراه هستیم».

فالک همچنین آنچه را که تلاش‌های سیستماتیک برای خاموش کردن حقیقت‌گویی خواند، محکوم کرد. وی به تحریم‌ها علیه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل و «ترورمورخ ۱۰ اگست انس الشریف با همکارانش در الجزیره را به صفت تلاشی خشونت‌آمیز و عمدی برای خاموش کردن حقیقت‌گویان» اشاره کرد.

او افزود: «بخشی از محکمه غزه تقویت نقش حقیقت یا مفاهیم واقعیت است. و این مسئله از اهمیت استراتژیک نه تنها برای غزه بلکه برای رفاه جهان برخوردار است.»

این محکمه اکنون در حال آماده‌ گی برای مطرح کردن این مسئله در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در ماه آینده است. فالک گفت: «ما امیدواریم که امروز با انتشار این بیانیه ، زمینه را برای این اقدام فراهم کرده باشیم.»

محکمه غزه عبارت ازچیست؟

محکمه غزه در نوامبر ۲۰۲۴ در لندن توسط نزدیک به ۱۰۰ تن از دانشگاهیان، روشنفکران، مدافعان حقوق بشروشخصیت‌های جامعه مدنی راه‌اندازی شد و به «شکست کامل جامعه بین‌المللی سازمان‌یافته در اجرای قوانین بین‌المللی» در غزه اشاره کرد.

از آن زمان، این محکمه جلسات متعددی برگزار کرده است، ازجمله تدویرجلسه‌ای ماه فبروری سال ۲۰۲۵ در لندن و یک نشست استراتژی در شهر استانبول تورکیه برای اطلاع‌رسانی به افکارعمومی بین‌المللی.

در ماه می، این محکمه یک جلسه عمومی چهارروزه درسارایوو، بوسنیا برگزار کرد وبه شهادت چشم دیدهای از شاهدان عینی، خبرنگاران، دانشگاهیان و کارشناسان گوش داد.

این جلسه با صدور اعلامیه سارایوو به پایان رسید که به طور رسمی اسرائیل را به نسل‌کشی، جنایات جنگی و آپارتاید متهم کرد.

طبق بیانیه دیگری از سوی این محکمه، یک جلسه نهایی در ماه اکتوبر در استانبول برگزار خواهد شد، جایی که «هیئت ژوری وجدان» حکم اخلاقی خود را بر اساس تمام شهادت‌ها و شواهد صادر خواهد کرد.

