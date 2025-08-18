دیروز دوشنبه محکمه غزه خواستار مداخله فوری مسلحانه بین‌المللی شد تا آنچه را که به عنوان «مرگبارترین مرحله نسل‌کشی» اسرائیل در غزه توصیف کرد، متوقف کند. این محکمه هشدار داد که عدم اقدام در این زمینه، «شکست تاریخی بشریت» خواهد بود.

ریچارد فالک، رئیس این محکمه مستقل و استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل در دانشگاه پرینستون آمریکا و گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی (۲۰۰۸–۲۰۱۴)، طی یک کنفرانس مطبوعاتی که در استانبول برگزارکرد، از دولت‌ها خواست تا با کنارگذاشتن شورای امنیت ، مجمع عمومی سازمان ملل را برای صدور جواز مداخله مسلحانه قدرت ببخشند.

فالک گفت: «اگر ما در این زمان اقدام جدی و قاطع انجام ندهیم، هراقدامی که به شکل معتدل‌تری صورت گیرد، بسیار دیرخواهد بود، دیر برای نجات مردمی که ازمدت زمان بسیار قبل، بیش از ۲۲ ماه نسل‌کشی را تجربه کرده‌اند.»

او گفت: " هرگز قبل از این جهان در معرض همچون شفافیت نسل کشی در زمان واقعی منجمله هولوکاست، قرارنگرفته است. این انسانیت ما را زیر سوال می برد."

فالک با انتقاد جدی ازدموکراسی‌های غربی به دلیل آنچه در خال انجام است آنها را«رشرکای جرم» خواند، و در عین حال به تغییرات در افکار عمومی اشاره کرد.

او گفت: «ما در تلاش هستیم تا وجدان همه مردم را مخاطب قرار دهیم و نوعی از فعالیت را تشویق کنیم که منجر به تغییرات در دولت‌ها شود، به ویژه تحریم تسلیحاتی و انواع مختلف تحریم‌ها... از جمله همبستگی با مبارزه فلسطینی‌ها که در مبارزه ضد آپارتاید بسیار مؤثر بود.»

"نه تنها بخاطر غزه، بلکه بخاطر خیر و فلاح جهان:"

بیانیه فوری محکمه، تحت عنوان "زمان برای اقدام عملی: بسیج علیه برنامه اشغال غزه توسط اسرائیل، علیه اشغال برنامه ریزی شده شهر غزه و غزه مرکزی توسط اسرائیل"، تصمیم کابینه امنیت ملی اسرائیل در 7 اگست را برجسته کرد. فالک تاکید کرد: « این تصمیم "توسط قوماندانی عالی نظامی خود اسرائیل" برای اشغال غزه، دررابطه به اشغال مکان نزدیک به یک میلیون شهروند بیجا شده فلسطینی، مورد مخالفت قرار گرفت.»

فالک با اشاره به اینکه: «این تشدید قریب‌الوقوع، دولت‌های عضو سازمان ملل را به شدت به چالش می‌کشد اعلام داشت که هرجه عاجل لازم است تا سازمان ملل به مسیرهای قانونی مانند قطعنامه ای مورح۱۹۵۰ اتحاد برای صلح و چارچوب مسئولیت حفاظت که در اجلاس ۲۰۰۵ سازمان ملل برگردد و اقدام قاطع انجام دهند.»

محکمه، با نقل قول از درخواست ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل برای نیروهای حفاظتی فوری، اعلام کرد: «ما، به عنوان محکمه غزه، با کسانی که سکوت در برابر نسل‌کشی را همدستی می‌دانند، همراه هستیم».