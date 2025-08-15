رسانه های اسرائیلی روز پنجشنبه گزارش دادند که اسرائیل با چهارکشوروسومالیلند منطقه جدا شده از سومالیا در مورد انتقال اجباری فلسطینی ها از غزه در تماس است. این اقدام به طور گسترده ای به عنوان نقض قوانین بین المللی محکوم شده است.

چینل 12 گزارش داد که "پیشرفت" در مذاکرات با اندونیزیا و سومالیلند صورت گرفته است. سومالیلند در 1991 استقلال خود را از سومالیا اعلام کرد مگر در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده است.

در گزارش آمده است که اندونیزیا، لیبیا، یوگاندا، سودان جنوبی و سومالیلند طرف های دخیل در این مذاکرات هستند. این سازمان با استناد به یک منبع ناشناس اسرائیلی اعلام کرد که برخی از کشورها در مورد پذیرش فلسطینی های آواره شده در غزه "بازتر" شده اند، اما هنوز هیچ توافقی در این زمینه صورت نپذیرفته است.

اعتبار از صبح پنجشنبه، صرفا سودان جنوبی رسماً پاسخ داده است. وزارت امور خارجه سودان جنوبی در بیانیه روز چهارشنبه خویش، گزارش های هرگونه گفتگو با اسرائیل را "بی اساس" توصیف کرد و اظهار داشت که این گزارش ها پالیسی رسمی ما را منعکس نمیسازد.