رسانه های اسرائیلی روز پنجشنبه گزارش دادند که اسرائیل با چهارکشوروسومالیلند منطقه جدا شده از سومالیا در مورد انتقال اجباری فلسطینی ها از غزه در تماس است. این اقدام به طور گسترده ای به عنوان نقض قوانین بین المللی محکوم شده است.
چینل 12 گزارش داد که "پیشرفت" در مذاکرات با اندونیزیا و سومالیلند صورت گرفته است. سومالیلند در 1991 استقلال خود را از سومالیا اعلام کرد مگر در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده است.
در گزارش آمده است که اندونیزیا، لیبیا، یوگاندا، سودان جنوبی و سومالیلند طرف های دخیل در این مذاکرات هستند. این سازمان با استناد به یک منبع ناشناس اسرائیلی اعلام کرد که برخی از کشورها در مورد پذیرش فلسطینی های آواره شده در غزه "بازتر" شده اند، اما هنوز هیچ توافقی در این زمینه صورت نپذیرفته است.
اعتبار از صبح پنجشنبه، صرفا سودان جنوبی رسماً پاسخ داده است. وزارت امور خارجه سودان جنوبی در بیانیه روز چهارشنبه خویش، گزارش های هرگونه گفتگو با اسرائیل را "بی اساس" توصیف کرد و اظهار داشت که این گزارش ها پالیسی رسمی ما را منعکس نمیسازد.
رسانههای اسرائیلی گزارش داده اند که شارن هسکل، معاون وزیر خارجه اسرائیل روز چهارشنبه به سودان جنوبی سفر کرد واین اولین سفر یک مقام اسرائیلی به کشورسودان جنوبی بوده است. گمانه زنی های وجود دارد که این بازدید ممکن به پلان های بیجا شدن مرتبط باشد.
طرح خروج اجباری فلسطینی ها از غزه از جانب فلسطینی ها، کشورهای عربی و بسیاری از جامعه جهانی به عنوان نقض قوانین بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر رد شده است. اردوی اسرائیل با رد درخواست های بین المللی برای آتش بس، از اکتوبر 2023 جنگ بی رحمانه ای را در غزه به راه انداخته است که در آن بیش از 61,700 فلسطینی کشته شده است.
نوامبر گذشته، محکمه ای بین المللی جزا حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوا گالانت، وزیر دفاع پیشین را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.
اسرائیل همچنان با یک دوسیه ای نسل کشی که به دلیل جنگ در منطقه در محکمه بین المللی قضا ثبت شده است، روبرو میباشد.