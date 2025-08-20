افغانستان
شمار قربانیان حادثه ترافیکی در افغانستان به ۷۶ نفر رسید
پولیس در ولسوالی گذره، نزدیک شهر هرات که حادثه در شب سه ‌شنبه رخ داد، گزارش داد که یک بس با یک موترسایکل و یک تانکر تیل برخورد کرده و آتش ‌سوزی رخ داده است
20 اوت 2025

مقام های محلی روز چهارشنبه گفتند شمار قربانیان حادثه تصادم یک بس حامل مهاجران افغان که از ایران به کشور بازمی ‌گشتند با دو وسیله نقلیه دیگر در غرب افغانستان به ۷۶ نفر افزایش یافته است.

محمد یوسف سعیدی، سخنگوی ولایت هرات، در بیانیه‌ای گفت: «هفتاد و شش تن از شهروندان کشور... در این حادثه جان باختند و سه تن دیگر به شدت زخمی شدند.»

سعیدی به خبرگزاری فرانسه (AFP) روز سه ‌شنبه گفت که این بس حامل افغان‌هایی بود که به تازگی از ایران به کابل، پایتخت کشور، بازگشته بودند.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل، از آغاز سال جاری میلادی، حداقل ۱.۵ میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته ‌اند. این دو کشور پس از دهه‌ ها میزبانی مهاجران، تلاش کرده ‌اند آنان را مجبور به ترک خاک خود کنند.

خبرگزاری دولتی باختر روز سه ‌شنبه گزارش داد که این حادثه یکی از مرگبارترین حوادث در سال‌ های اخیر در کشور بوده است.

حادثات ترافیکی در افغانستان معمولاً به دلیل جاده‌ های آسیب ‌دیده از جنگ ‌های چند دهه، رانندگی بی ‌احتیاط در شاهراه‌ ها و نبود نظارت کافی بر قوانین رخ می‌ دهند.

در ماه دسامبر سال گذشته، دو حادثه تصادم بس که شامل یک تانکر تیل و یک موتر باربری در شاهراهی در مرکز افغانستان بود، حداقل ۵۲ نفر را به کام مرگ کشاند.

