مقام های محلی روز چهارشنبه گفتند شمار قربانیان حادثه تصادم یک بس حامل مهاجران افغان که از ایران به کشور بازمی ‌گشتند با دو وسیله نقلیه دیگر در غرب افغانستان به ۷۶ نفر افزایش یافته است.

محمد یوسف سعیدی، سخنگوی ولایت هرات، در بیانیه‌ای گفت: «هفتاد و شش تن از شهروندان کشور... در این حادثه جان باختند و سه تن دیگر به شدت زخمی شدند.»

سعیدی به خبرگزاری فرانسه (AFP) روز سه ‌شنبه گفت که این بس حامل افغان‌هایی بود که به تازگی از ایران به کابل، پایتخت کشور، بازگشته بودند.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل، از آغاز سال جاری میلادی، حداقل ۱.۵ میلیون نفر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته ‌اند. این دو کشور پس از دهه‌ ها میزبانی مهاجران، تلاش کرده ‌اند آنان را مجبور به ترک خاک خود کنند.