افغانستان
طالبان: از خاک افغانستان علیه همسایگان استفاده نخواهد شد
امیرخان متقی اظهار داشت که روابط با چین در حال «پیشرفت» است و کابل چین را «شریک تجاری خوب» می‌داند. تجارت دوجانبه به یک میلیارد دالر رسیده است
21 اوت 2025

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه افغانستان روز چهارشنبه در دیدار با وانگ یی همتای چینی خود تاکید کرد که هرگز خاک این کشور علیه همسایگانش مورداستفاده قرارداده نخواهد شد. این دیدار دومین سفر وانگ یی از ماه مارچ ۲۰۲۲ به کابل بود.

براساس اعلامیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه افغانستان منتشر شده، وانگ و متقی قبل از برگزاری نشست سه جانبه وزرای خارجه چین، افغانستان و پاکستان نشست دوجانبه برگزار کردند که در آن روی همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت. گفته میشود که در این نشست "پیشنهادات عملی" برای گسترش همکاری های اقتصادی ارائه شده است.

دراین بیانیه آمده است که پیشنهادات برای افزایش همکاریهای اقتصادی میان افغانستان وچین بویژه روی بخش‌هایی مانند ترانسپورت، بانکداری وحفظ بیلانس تجاری متمرکز بوده است. وانگ یی اظهار داشت که روابط با کابل در حال «پیشرفت» است و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف قابل توجه است.

بر اساس این بیانیه، وانگ یی روابط با کابل را "در حال پیشرفت" توصیف کرده و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف را قابل توجه دانسته است. او افزود که نهادهای مربوطه در هر دو کشور برای افزایش صادرات افغانستان به چین تلاش می‌کنند. وانگ یی همچنین تأکید کرد که پکن علاقه‌مند به حمایت از ابتکار کمربند و جاده (BRI) است.

قابل ذکر است که پکن تلاش دارد پروژه اقتصادی چین-پاکستان، که یکی از پروژه‌های اصلی ابتکار کمربند و جاده (BRI) است، را به افغانستان گسترش دهد.

کابل میزبان اولین نشست چندجانبه دیپلماتیک که دیپلمات‌های ارشد چین، پاکستان و افغانستان را گرد هم آورده است میباشد.

 اداره موقت افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ به طور رسمی تنها از سوی روسیه به رسمیت شناخته شده است.

اسحاق دار، وزیر امورخارجه پاکستان به نمایندگی از کشورش در این اجلاس شرکت خواهد کرد.

حافظ ضیاء احمد، سخنگوی وزارت امور خارجه کابل در پلاتفورم X شبکه اجتماعی اظهار داشت که در این نشست سه جانبه «بر سر طیف وسیعی از مسایل دیپلماتیک از جمله همکاری‌های سیاسی، منطقوی و اقتصادی بحث‌های همه جانبه صورت خواهد گرفت.» آخرین نشست سه جانبه چین، پاکستان و افغانستان در ماه می در چین برگزار شده بود.

