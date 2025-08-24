کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی نظارت بر آزمایش شلیک دو موشک جدید دفاع هوایی را بر عهده داشته است. رسانه های دولتی این کشور روز یکشنبه گزارش دادند که این آزمایش پس از آن انجام شد که پیونگیانگ، سئول را به تحریک تنش ها در مرز متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی (KCNA)، این آزمایش که روز شنبه انجام شد، نشان داد که دو سیستم تسلیحاتی موشکی جدید دارای «توانایی رزمی برتر» هستند.
این گزارش جزئیات بیشتری درباره موشک های جدید ارائه نکرد و تنها اشاره کرد که «عملیات و حالت واکنش این موشک ها بر اساس تکنالوژی خاص و منحصر به فرد» است. همچنین محل انجام این آزمایش نیز مشخص نشده است.
خبرگزاری KCNA افزود: «این شلیک به ویژه ثابت کرد که ویژگی های فنی این دو نوع موشک برای نابودی اهداف مختلف هوایی بسیار مناسب است.»
مقدمهای بسیار جدی
اردوی کوریای جنوبی روز شنبه اعلام کرد که به سوی چند سرباز کوریای شمالی که روز سه شنبه از مرز شدیداً نظامی بین دو کشور عبور کرده بودند، به منظور هشدار شلیک کرده است.
رسانه های دولتی پیونگیانگ به نقل از جنرال کو جونگ چول، از ادوی کوریای شمالی، این حادثه را «تحریک عمدی و از پیش برنامه ریزی شده» توصیف کردند.
کو گفت: «این یک مقدمه بسیار جدی است که به طور اجتناب ناپذیر وضعیت در منطقه مرزی جنوبی را که در آن تعداد زیادی نیرو در مقابل یکدیگر مستقر هستند، به مرحلهای غیرقابل کنترل سوق خواهد داد.»
رهبر جدید کوریای جنوبی، لی جه میونگ، تلاش کرده است روابط گرم تری با کوریای شمالی مسلح به سلاح هستهای برقرار کند و وعده داده است که «اعتماد نظامی» ایجاد کند، اما پیونگیانگ اعلام کرده است که علاقهای به بهبود روابط با سئول ندارد.