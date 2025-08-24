اردوی کوریای جنوبی روز شنبه اعلام کرد که به سوی چند سرباز کوریای شمالی که روز سه‌ شنبه از مرز شدیداً نظامی بین دو کشور عبور کرده بودند، به منظور هشدار شلیک کرده است.

رسانه‌ های دولتی پیونگ‌یانگ به نقل از جنرال کو جونگ چول، از ادوی کوریای شمالی، این حادثه را «تحریک عمدی و از پیش برنامه ‌ریزی شده» توصیف کردند.

کو گفت: «این یک مقدمه بسیار جدی است که به‌ طور اجتناب ‌ناپذیر وضعیت در منطقه مرزی جنوبی را که در آن تعداد زیادی نیرو در مقابل یکدیگر مستقر هستند، به مرحله‌ای غیرقابل کنترل سوق خواهد داد.»

رهبر جدید کوریای جنوبی، لی جه میونگ، تلاش کرده است روابط گرم‌ تری با کوریای شمالی مسلح به سلاح هسته‌ای برقرار کند و وعده داده است که «اعتماد نظامی» ایجاد کند، اما پیونگ‌یانگ اعلام کرده است که علاقه‌ای به بهبود روابط با سئول ندارد.