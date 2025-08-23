این گام، نمونه‌ای ملموس از تکنالوژی ‌هایی است که به طور کامل با توانایی ‌های ملی توسعه یافته ‌اند و انعطاف ‌پذیری عملیاتی تورکیه را افزایش داده و قدرت بازدارنده گی آن را تقویت می ‌کند.

او افزود: «ما با تعهد به پیدا کردن راه‌ حل‌ های نوآورانه برای نیاز های دفاعی آینده، به مسیر خود ادامه می ‌دهیم.»

او همچنین از صنایع هوافضای تورکیه (TUSAŞ) که شیمشک را تولید نموده است، تشکر کرد.