سیستم دفاعی تورکیه به نام «شیمشک»، که یک سیستم پهپاد هدف با سرعت بالا است، با موفقیت آزمایش شد. این خبر را یک مقام ارشد دفاعی اعلام کرد.
به گفته هالوک گورگون، رئیس دبیرخانه صنایع دفاعی تورکیه، شیمشک با استفاده از سیستم پرتاب راکت کمکی (RATO) برای اولین بار از زمین بلند شد و توانایی استفاده در مأموریت های طیاره هدف و کامیکازه را به دست آورد. او این خبر را در پلتفرم رسانه اجتماعی تورکیه «انسوسیال» اعلام کرد.
او نوشت: «صنایع دفاعی ما یک قابلیت حیاتی دیگر را کسب کرده است.»
این گام، نمونهای ملموس از تکنالوژی هایی است که به طور کامل با توانایی های ملی توسعه یافته اند و انعطاف پذیری عملیاتی تورکیه را افزایش داده و قدرت بازدارنده گی آن را تقویت می کند.
او افزود: «ما با تعهد به پیدا کردن راه حل های نوآورانه برای نیاز های دفاعی آینده، به مسیر خود ادامه می دهیم.»
او همچنین از صنایع هوافضای تورکیه (TUSAŞ) که شیمشک را تولید نموده است، تشکر کرد.