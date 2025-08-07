از جانب دیگر، اتباع خارجی در پر کردن خلای نیروی کار که توسط جمعیت پیر ازدیاد یافته است نقش مهمی را بازی میکنند. آنها اساساً در تولید، گردشگری و پرچون فروشی استخدام میشوند.

خانه های متروکه

در جاپان، شهروندان جاپانی ۶۵ سال به بالا تقریباً ۳۰ فیصد مجموع جمعیت را تشکیل می‌دهند، در حالی که جمعیت بین ۱۵ تا ۶۴ سال به ۶۰ فیصد رسیده است. نسبت در هر دو گروپ سنی نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافته است.

بر اساس معلومات بانک جهانی، جاپان بعد از موناکو دومین اوسط سن دررا جهان دارا است. بر اساس معلوماتی که توسط وزارت صحت عامه ای جاپان در ماه جون منتشر شد، تعداد تولید نسل در جاپان برای نخستین بار در سال 2024 به زیر 700,000 رسید. سال گذشته، 686,061 نوزاد در سرتاسر کشور تولد یافتند. این تعداد، 41,227 کمتر از 2023، نشان دهنده کمترین تعداد تولد های ثبت شده ازسال 1899 است.

تاثیرات یک جمعیت سریعاً پیر شده به جامعه شناسی محدود نمیشود. کاهش جمعیت در مناطق روستایی نیزمنجربه افزایش تعداد خانه های متروکه میشود. بر اساس معلوماتی که ازجانب دولت جاپان سال گذشته منتشر شده است، تقریباً 4 میلیون واحد مسکونی درتاسرتاسر کشورظرف 20 سال گذشته متروک شده اند.

اکثریت این واحد ها توسط مردم که در شهرهای بزرگ زندگی میکنند به ارث میرسد، مگر قادر به نگهداری آنها نیستند یا مایل نیستند.

درهمین حال، تومیکو ایتوکا، مسن‌ترین فرد جهان، در ماه دسامبر در سن ۱۱۶ سالگی درگذشت.

درحالیکه در جاپان طول عمر زنان معمول است، جمعیت رو به رشد پیر یک بار مهم را بالای مصارف مراقبت های صحی و خدمات اجتماعی میگذارد. کاهش نیروی کار با خود خطرات طولانی مدت را در تمویل این مصارف به ارمغان می آورد.