Η Τουρκία απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ στόχευσε τις δυνάμεις της στη Συρία
Το υπουργείο Άμυνας της χώρας προειδοποιεί ότι εάν δεν σταματηθεί το Ισραήλ, οι "απερίσκεπτες επιθέσεις" του κινδυνεύουν να οδηγήσουν ολόκληρη την περιοχή σε καταστροφή.
Το υπουργείο κάλεσε την διεθνή κοινότητα να αντιδράσει άμεσα κατά του Ισραήλ. / User Upload
πριν 20 ώρες

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ στόχευσε στοιχεία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Συρία χαρακτηρίζοντας τες ως «αβάσιμους» και τόνισε ότι τέτοιοι ισχυρισμοί «δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια».

Σε ανακοίνωση του την Πέμπτη, το υπουργείο επέστησε την προσοχή στην επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, χαρακτηρίζοντάς την ως απόδειξη ότι το Τελ Αβίβ έχει υιοθετήσει την τρομοκρατία ως «κρατική πολιτική, ότι τροφοδοτείται από τη σύγκρουση και ότι είναι αντίθετο στην ειρήνη».

Η Άνκαρα σημείωσε ότι η επίθεση ήταν «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ» και διακήρυξε: «Στεκόμαστε πλήρως στο πλευρό του Κατάρ απέναντι σε αυτή την επίθεση».

«Απερίσκεπτες επιθέσεις»

Το υπουργείο κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει άμεσα, προειδοποιώντας ότι αν δεν σταματήσει το Ισραήλ, οι «απερίσκεπτες επιθέσεις» του κινδυνεύουν να οδηγήσουν τη Μέση Ανατολή σε καταστροφή.

Η ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε ομάδα διαπραγματεύσεων της Χαμάς στη Ντόχα προκάλεσε κύμα καταδίκης ως κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ και του διεθνούς δικαίου.

Η ισραηλινή επίθεση σκότωσε πέντε μέλη της Χαμάς και έναν Καταριανό αξιωματικό ασφαλείας. Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι η ηγεσία της επέζησε από την επίθεση.

