Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ στόχευσε στοιχεία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Συρία χαρακτηρίζοντας τες ως «αβάσιμους» και τόνισε ότι τέτοιοι ισχυρισμοί «δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια».

Σε ανακοίνωση του την Πέμπτη, το υπουργείο επέστησε την προσοχή στην επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, χαρακτηρίζοντάς την ως απόδειξη ότι το Τελ Αβίβ έχει υιοθετήσει την τρομοκρατία ως «κρατική πολιτική, ότι τροφοδοτείται από τη σύγκρουση και ότι είναι αντίθετο στην ειρήνη».

Η Άνκαρα σημείωσε ότι η επίθεση ήταν «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ» και διακήρυξε: «Στεκόμαστε πλήρως στο πλευρό του Κατάρ απέναντι σε αυτή την επίθεση».

«Απερίσκεπτες επιθέσεις»