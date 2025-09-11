ترکیه
وزارت دفاع ملی ترکیه: مبارزه با ترور و حمایت از صلح منطقه‌ای ادامه دارد
در بیانیه مطبوعاتی نشست هفتگی وزارت دفاع ملی ترکیه بر مبارزه با ترور و صلح جهانی و منطقه‌ای تأکید شد و همچنین منابع وزارت دفاع ملی حملات اسرائیل به سوریه و قطر را تعرض آشکار به حقوق حاکمیتی دانستند.
وزارت دفاع ملی ترکیه / عکس: AA
11 سپتامبر 2025

وزارت دفاع ملی ترکیه در بیانیه مطبوعاتی نشست هفتگی خود، با مروری بر مناسبت‌های تاریخی از جمله سالگرد پیروزی ساکاریا و آزادسازی باکو و همچنین گرامیداشت یاد شهدای ارتش اسلام قفقاز، بخش مهمی از گزارش را به موضوع مبارزه با ترور و حفاظت از مرزها اختصاص داد.

وزارت دفاع ملی اعلام کرد که طی هفته گذشته در عملیات «پنجه-قفل» و مناطق دیگر، مخفیگاه‌ها و تجهیزات تروریست‌ها نابود شده است. همچنین در سوریه تاکنون در مجموع ۵۹۳ کیلومتر تونل تخریب شده است.

بر اساس این بیانیه، تنها در هفته گذشته ۳۰۳ نفر که قصد عبور غیرقانونی از مرزها داشتند بازداشت و بیش از ۷۰۰ نفر دیگر قبل از عبور متوقف شدند. از آغاز سال جاری تاکنون نیز بیش از ۶ هزار نفر دستگیر و نزدیک به ۵۰ هزار نفر از عبور غیرقانونی بازمانده‌اند.

در بخش بین‌المللی، وزارت دفاع ملی با محکوم‌کردن حملات اسرائیل به غزه و قطر، این اقدامات را نسل‌کشی و نقض آشکار حق حاکمیت دانست و تأکید کرد که ترکیه با تمام امکانات در کنار قطر خواهد بود.

در بیانیه مطبوعاتی وزارت دفاع ملی ترکیه از جامعه جهانی خواسته شد تا برای توقف سیاست‌های جنگ‌افروزانه اسرائیل مسئولیت بیشتری بپذیرد.

وزارت دفاع ملی همچنین به دیدارها و رایزنی‌های گسترده وزیر دفاع ملی با مقامات کشورهای مختلف از جمله پاکستان، ویتنام، قطر، سنگال و کره جنوبی اشاره کرد و افزود که این تعاملات در راستای گسترش همکاری‌های دفاعی و حمایت از صلح منطقه‌ای انجام می‌شود.

در بخش آموزش و مانورها نیز گزارش شد که ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی میزبان مانور مشترک طوفان مدیترانه بوده و نیروهای ترکیه در مانورهای ناتو در مدیترانه، ایتالیا، بلغارستان و رومانی شرکت کرده‌اند. همچنین حضور در مانوری آتی در آمریکا، پرتغال و سنگاپور در دستور کار قرار دارد.

وزارت دفاع ملی در ادامه از تحویل سامانه‌های جدید شناسایی، رادار و دوربین‌های حرارتی به ارتش خبر داد و مشارکت صنایع دفاعی ترکیه در نمایشگاه بین‌المللی لندن و جشنواره تکنوفست استانبول را یادآور شد.

در پایان این بیانیه آمده است که نیروهای مسلح ترکیه با توانمندی‌های پیشرفته، پرسنل باتجربه و عزم راسخ، از حفاظت مرزها و مبارزه با تروریسم گرفته تا حمایت از صلح جهانی و توسعه صنایع دفاعی ملی، همه مأموریت‌های خود را با موفقیت ادامه خواهد داد.

حملات اسرائیل به سوریه و قطر

منابع وزارت دفاع ملی در پاسخ به پرسش‌ها درباره حملات اسرائیل به سوریه و قطر اعلام کردند که این حملات مغایر با حقوق بین‌الملل بوده و تعرض آشکار به حقوق حاکمیتی هر دو کشور محسوب می‌شود. این منابع تأکید داشتند که چنین اقدامات تحریک‌آمیزی موجب افزایش تنش در منطقه شده و روند تلاش‌ها برای صلح را به شکل منفی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

منابع وزارت دفاع ملی همچنین تأکید کردند که ترکیه تمامی فعالیت‌های خود در سوریه را در چارچوب حقوق بین‌الملل و حق دفاع مشروع ادامه می‌دهد. در همین راستا، اخبار و ادعاهایی مبنی بر هدف قرارگرفتن دارایی‌های نیروهای مسلح ترکیه توسط اسرائیل در سوریه بی‌اساس و به‌دور از واقعیت توصیف شد.

همچنین گفته شد که هیچ‌گونه وضعیت نامطلوبی در ارتباط با واحدها، پرسنل و تجهیزات مستقر ترکیه در سوریه وجود ندارد.

این منابع با اشاره به افزایش فعالیت‌های ستون‌پنجم و عملیات‌های روانی در روزهای اخیر، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، هشدار دادند که برخی کاربران، آگاهانه یا ناآگاهانه در این تبلیغات مشارکت می‌کنند و چنین روندی می‌تواند در آینده به یک مسئله حیاتی بدل شود. ازاین‌رو اعتماد شهروندان به اطلاعیه‌های رسمی اهمیتی ویژه دارد.

منابع وزارت دفاع ملی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت سوریه نیز گفتند: دولت سوریه با همه نهادها و ارگان‌های خود روند بازسازی و تلاش برای تأمین ثبات و امنیت را ادامه می‌دهد و ترکیه نیز با هماهنگی دمشق، برای پاکسازی منطقه از تروریسم به‌ویژه تهدید داعش و ایجاد آرامش و رفاه برای مردم همکاری می‌کند.

به گفته این منابع، پس از امضای یادداشت تفاهم آموزش و مشاوره مشترک در ۱۳ آگوست ۲۰۲۵، روند بازسازی ارتش سوریه شتاب گرفته است. بنا بر درخواست دولت سوریه، فعالیت‌های آموزشی، مشاوره‌ای و حمایت‌های فنی با هدف تقویت ظرفیت دفاعی و امنیتی این کشور آغاز شده و به طور برنامه‌ریزی‌شده و هماهنگ با وزارت دفاع سوریه ادامه دارد.

منابع وزارت دفاع ملی در پایان تأکید کردند که ثبات و امنیت سوریه برای آرامش منطقه حیاتی است و ترکیه مصمم است همکاری نزدیک خود را با دولت دمشق در چارچوب اصل یک دولت، یک ارتش ادامه دهد.

 

