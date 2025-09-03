نمایش ترکی «دلی دومرول» به کارگردانی محمد سالار قلیزاده و نویسندگی شاهین مرادی، در روزهای ۶، ۷ و ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ در سالن صیامی سینما ناجی تبریز روی صحنه خواهد رفت.
این اثر نمایشی که بر اساس یکی از افسانههای کهن و اسطورهای ترکی شکل گرفته، روایتگر دغدغه انسان نسبت به مرگ، جاودانگی و نقش عشق و سرنوشت در زندگی است.
به گزارش رسانههای ایران محمدسالار قلیزاده، روز ۳۰ آگوست در نشست خبری مرتبط با این نمایش، جذابیت این اثر را در ریشههای اصیل ترکی آن دانست و بیان کرد: ابتدا این داستان را به نمایشنامه تبدیل و تلاش کردیم تا با افزایش درام قصه، نکاتی اضافه، حرکاتی مدرن در عین پایبند بودن به جذابیتهای اصیل داستان، برای نسل جدید ملموستر باشد.
قلیزاده با اشاره به دشواریهای تولید این اثر گفت: پس از مشکلات فراوان، همانند اجارههای بسیار بالای سالنهای تمرین خصوصی، ظرفیت پایین سالن تحویل شده، تمرین گروه بازیگری ۵۰ نفری در دستهبندیهای متفاوت و جدا از هم، نبود مکان تمرین بالاخره توانستیم پس از شش ماه این اثر را به صحنه برسانیم.
کارگردان این نمایش، از شخصیت دومرول بهعنوان عنصری بسیار خاص و تأثیرگذار یاد کرد و گفت: متن را از آغاز تا پایان ازبر هستم. این اثر آنقدر تأثیرگذار است که حتی در تمرینها، بدون نمایشنامه پیش میرفتم؛ زیرا تکبهتک جملات کار را حفظ بودم. امیدوارم که بتوانیم تا حد توان در شهر تبریز اجرا کرده و سپس به جشنوارههای استانی، کشوری، دیگر شهرها و... راه پیدا کنیم.
او در ادامه، از لزوم حمایت مخاطبان سخن گفت و از اصحاب رسانه خواست تا رسالت خبری خود را در زمینه نمایش دلی دومرول و این اثر اصیل به سرانجام برسانند.
شاهین مرادی، نویسنده این اثر، نیز در گفتوگو با رسانههای ایران به ماهیت اسطورهای داستان اشاره کرد و توضیح داد: تاریخچه این داستان اسطورهای به زمانهای قدیم آذربایجان برمیگردد. در این افسانه، ترس از مرگ همواره حضور دارد و شخصیتها در پی جاودانگی و زندگی ابدی هستند. در ابتدا، دلی دومرول از مرگ نمیترسد، اما در مواجهه با واقعیات زندگی، ترس و نگرانی او نسبت به مرگ، شکل میگیرد.
وی افزود که این افسانه با عشق حقیقی و کنترل سرنوشت گره خورده است و به مفهوم کنترل مرگ و زندگی از سوی خداوند اشاره دارد.
از دیگر عوامل کلیدی این اثر میتوان به یوسف شیرینپور (طراح لباس)، حنا خاراباف (دستیار کارگردان)، محمد عبادی (مجری) و سینا رسولی (طراح حرکت) اشاره کرد. بازیگرانی همچون محمدرضا عباسی، کیارش کریمی، سهیل افسایی، میترا شاددامن و... نیز در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.