منطقه‌
2 دقیقه خواندن
انتقاد ایران از عدم جدیت کشورهای اروپایی برای حصول توافق
اسماعیل بقائی با انتقاد از رفتار سه کشور اروپایی و مواضع اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که اروپا نه حسن نیت دارد و نه جدیتی برای رسیدن به توافق، و اقدامات اخیر آژانس نیز اعتماد میان تهران و این نهاد را از بین برده است.
انتقاد ایران از عدم جدیت کشورهای اروپایی برای حصول توافق
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران / عکس: Reuters
3 سپتامبر 2025

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفت‌وگو با یک روزنامه انگلیسی اظهار داشت: سه کشور اروپایی با حمایت ضمنی از حمله اخیر اسرائیل به ایران نشان دادند نه اراده‌ای برای توافق دارند و نه حسن نیتی در مذاکرات.

وی افزود: طرح شروط جدید از سوی اروپا غیرمنطقی و در تضاد با تعهدات آن‌ها در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.

بقائی با اشاره به خسارات وارد شده به تأسیسات هسته‌ای ایران در حملات اخیر گفت: اعتماد تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌شدت تضعیف شده است. به گفته وی، نگرانی اصلی این است که اطلاعات جمع‌آوری‌ شده توسط بازرسان آژانس به تل‌آویو درز کند.

وی یادآور شد که مجلس ایران قانونی برای محدود کردن همکاری با آژانس تصویب کرده و دولت موظف است بر اساس آن عمل کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تحریم‌ها را «جنگ اقتصادی علیه ملت ایران» توصیف کرد و تصریح کرد که هیچ دولت مسئولی از بازگشت تحریم‌ها استقبال نمی‌کند. وی خاطرنشان کرد که ایران پیش‌تر در برابر فشارها مقاومت کرده و در عین حال همچنان تلاش می‌کند از مسیر دیپلماسی مانع بازگشت دوباره تحریم‌ها شود.

مطالب پیشنهادی

بقائی در ادامه با اشاره به مواضع روسیه و چین گفت: این دو کشور با بازگشت تحریم‌ها مخالف‌اند و روابط مستحکمی با ایران دارند، در حالی که اروپا نقش میانجی قابل اعتماد خود را از دست داده و به ابزاری در دست آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است.

وی درباره برجام نیز تأکید کرد که اگر همه طرف‌ها به تعهدات خود بازگردند، ایران نیز آماده بازگشت به تعهداتش خواهد بود، اما تهران هرگز از حق قانونی خود برای غنی‌سازی در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی صرف‌نظر نخواهد کرد.

بقائی در پایان با اشاره به احتمال وقوع «جنگ جدید» اظهار داشت که ایران برای هر سناریویی آماده است.

مرتبطTRT Global - پزشکیان خطاب به گوترش: ایران به دنبال حل مسئله هسته‌ای از مسیر دیپلماتیک است
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us