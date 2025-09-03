اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفتوگو با یک روزنامه انگلیسی اظهار داشت: سه کشور اروپایی با حمایت ضمنی از حمله اخیر اسرائیل به ایران نشان دادند نه ارادهای برای توافق دارند و نه حسن نیتی در مذاکرات.
وی افزود: طرح شروط جدید از سوی اروپا غیرمنطقی و در تضاد با تعهدات آنها در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.
بقائی با اشاره به خسارات وارد شده به تأسیسات هستهای ایران در حملات اخیر گفت: اعتماد تهران به آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهشدت تضعیف شده است. به گفته وی، نگرانی اصلی این است که اطلاعات جمعآوری شده توسط بازرسان آژانس به تلآویو درز کند.
وی یادآور شد که مجلس ایران قانونی برای محدود کردن همکاری با آژانس تصویب کرده و دولت موظف است بر اساس آن عمل کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تحریمها را «جنگ اقتصادی علیه ملت ایران» توصیف کرد و تصریح کرد که هیچ دولت مسئولی از بازگشت تحریمها استقبال نمیکند. وی خاطرنشان کرد که ایران پیشتر در برابر فشارها مقاومت کرده و در عین حال همچنان تلاش میکند از مسیر دیپلماسی مانع بازگشت دوباره تحریمها شود.
بقائی در ادامه با اشاره به مواضع روسیه و چین گفت: این دو کشور با بازگشت تحریمها مخالفاند و روابط مستحکمی با ایران دارند، در حالی که اروپا نقش میانجی قابل اعتماد خود را از دست داده و به ابزاری در دست آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است.
وی درباره برجام نیز تأکید کرد که اگر همه طرفها به تعهدات خود بازگردند، ایران نیز آماده بازگشت به تعهداتش خواهد بود، اما تهران هرگز از حق قانونی خود برای غنیسازی در چارچوب معاهده انپیتی صرفنظر نخواهد کرد.
بقائی در پایان با اشاره به احتمال وقوع «جنگ جدید» اظهار داشت که ایران برای هر سناریویی آماده است.