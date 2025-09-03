اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفت‌وگو با یک روزنامه انگلیسی اظهار داشت: سه کشور اروپایی با حمایت ضمنی از حمله اخیر اسرائیل به ایران نشان دادند نه اراده‌ای برای توافق دارند و نه حسن نیتی در مذاکرات.

وی افزود: طرح شروط جدید از سوی اروپا غیرمنطقی و در تضاد با تعهدات آن‌ها در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.

بقائی با اشاره به خسارات وارد شده به تأسیسات هسته‌ای ایران در حملات اخیر گفت: اعتماد تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌شدت تضعیف شده است. به گفته وی، نگرانی اصلی این است که اطلاعات جمع‌آوری‌ شده توسط بازرسان آژانس به تل‌آویو درز کند.

وی یادآور شد که مجلس ایران قانونی برای محدود کردن همکاری با آژانس تصویب کرده و دولت موظف است بر اساس آن عمل کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تحریم‌ها را «جنگ اقتصادی علیه ملت ایران» توصیف کرد و تصریح کرد که هیچ دولت مسئولی از بازگشت تحریم‌ها استقبال نمی‌کند. وی خاطرنشان کرد که ایران پیش‌تر در برابر فشارها مقاومت کرده و در عین حال همچنان تلاش می‌کند از مسیر دیپلماسی مانع بازگشت دوباره تحریم‌ها شود.