Dans un communiqué publié jeudi, le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré suivre "de près et avec inquiétude" les développements survenus après la condamnation de Milorad Dodik, président de la République serbe de Bosnie, l'une des deux entités de la Bosnie-Herzégovine.

"La Turquie a toujours affirmé son soutien indéfectible à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine. La préservation de la paix et de la stabilité dans le pays ne peut être assurée qu'en faisant preuve de bon sens et de retenue."

Le communiqué insiste sur l'importance d'éviter toute action ou discours unilatéral susceptible de compromettre la stabilité du pays et appelle à privilégier le dialogue et le consensus pour résoudre les différends.

Il souligne également que la Turquie continuera d’apporter son soutien à la paix et au bien-être du peuple bosnien, comme elle l’a fait par le passé.

La Cour de Bosnie-Herzégovine a condamné Milorad Dodik à un an de prison et à une interdiction politique de six ans pour "non-respect des décisions du Bureau du Haut Représentant".