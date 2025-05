Selon des sources du ministère des Affaires étrangères, cette visite officielle à Paris sera l’occasion d’évoquer plusieurs dossiers bilatéraux et internationaux majeurs.

Lors de sa rencontre avec Jean-Noël Barrot, Fidan abordera non seulement les relations bilatérales entre la France et la Turquie, mais aussi les relations entre la Turquie et l'Union européenne, la sécurité en Europe, la guerre en Ukraine, ainsi que les développements régionaux et internationaux, notamment à Gaza et en Syrie.

Renforcer les relations bilatérales

Hakan Fidan soulignera les aspects positifs des relations bilatérales entre les deux pays et l'importance d'un dialogue rapproché. Il mettra également la volonté de la Turquie de développer les échanges commerciaux et d'augmenter les investissements réciproques. Les deux ministres devraient évoquer des initiatives visant à renforcer les partenariats dans les domaines de l’énergie, des transports, du tourisme, de la technologie, de la culture et de l’éducation.

Par ailleurs, Fidan devrait faire part à son homologue des attentes turques sur la nécessité d’une position ferme face aux courants racistes et extrémistes qui ciblent les citoyens turcs en France. Il insistera également sur l’importance de la coopération dans l'industrie de la défense, et plaidera pour la levée des restrictions à l’exportation. En outre, il devrait réaffirmer la nécessité d’une collaboration efficace dans la lutte contre le terrorisme et d’une position commune et déterminée contre cette menace.

Relations entre la Turquie et l’Union européenne

Le ministre turc soulignera aussi l'importance d'aborder les relations entre la Turquie et l'Union européenne sous un angle stratégique, loin des considérations politiques internes de certains États membres. Dans ce cadre, il mettra en avant la nécessité de lever les obstacles artificiels entravant ces relations et attendra de la France des actions claires et significatives à cet égard. Il devrait également rappeler le rôle crucial de la Turquie dans la sécurité européenne, soulignant l’importance d’une coordination renforcée dans l'élaboration d'une nouvelle architecture sécuritaire en Europe.

Enfin, il insistera sur la disposition de la Turquie à contribuer à l'établissement d'une paix juste et durable entre la Russie et l’Ukraine, insistant sur la nécessité d'une coopération étroite entre alliés dans ce processus.

Lors de cet entretien, Fidan devrait également exprimer l'attente de la Turquie quant à l’élimination de la présence du PKK/YPG dans le nord de la Syrie et au soutien à la lutte contre Daech.

Il insistera notamment sur l'importance d'intensifier l'engagement avec la nouvelle administration syrienne et de lever totalement les sanctions pour stabiliser le pays.

Enfin, il mettra en avant la nécessité d'une action internationale face aux menaces sécuritaires posées par les actions d’Israël dans la région et aux crimes contre l’humanité commis à Gaza.



Relations économiques et communautaires

Les relations bilatérales entre la Turquie et la France se poursuivent dans un esprit de dialogue régulier et d'agenda positif.



Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint environ 21 milliards de dollars en 2023 et s'est élevé à 22,5 milliards de dollars en 2024.

En 2024, la Turquie s'est classée au 11ᵉ rang des exportations françaises et au 12ᵉ rang des importations. De son côté, la France a occupé la 6ᵉ place parmi les pays vers lesquels la Turquie exporte et la 7ᵉ place parmi ses fournisseurs.

Enfin, soulignons qu'avec près de 800 000 citoyens turcs vivant en France, cette communauté joue un rôle essentiel en tant que pont entre les deux nations, contribuant ainsi au renforcement des liens économiques, sociaux et culturels.