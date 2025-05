Un excellent exemple d'un roi dont la passion a influencé la cour est le roi Charles XII de Suède. En 1714, il a ramené une recette de köfte — boulettes de viande d'agneau et de bœuf épicées — de Turquie. Cette recette a ensuite évolué pour devenir les célèbres boulettes de viande suédoises, les köttbullar. Plus de 50 ans plus tard, sous le règne de Gustave III, ces boulettes étaient servies lors des banquets royaux. Elles sont aujourd'hui un symbole de la cuisine suédoise, particulièrement grâce à des exportations comme les cafétérias d'IKEA, le géant du meuble.

De nos jours, vous n'avez plus besoin d'un roi. Pour lancer une tendance, tout ce dont nous avons besoin est une vidéo bien préparée et un élément viral… Tout commence par un aliment captivant qui frappe la corde sensible de la culture des réseaux sociaux — soit en ayant une belle apparence, un goût unique, ou une expérience trop satisfaisante pour être ignorée. Ajoutez ensuite un influenceur populaire au mélange, et voilà, vous avez peut-être un phénomène culinaire mondial.

Analysons cela en trois étapes : le début, l'apothéose et la chute.

Tout commence par une étincelle. Généralement, une innovation autour d’un aliment traditionnel ou quelque chose qui attire l’œil d’un prescripteur de tendances.

Ces créateurs de contenu incluent des blogueurs culinaires, des influenceurs Instagram, des stars de TikTok, etc. Ils allument la flamme. Vous avez peut-être entendu parler des cronuts de New York. C’était une idée qui a commencé dans un café original et qui a attiré l’attention des bonnes personnes.

C’est exactement ce qui s’est passé avec la barre chocolatée de Dubaï.

Vous l’avez peut-être vue apparaître dans votre flux TikTok. C’est un chocolat inspiré du Moyen-Orient qui accumule des millions de vues, de likes et de partages. Et tout a commencé avec Sarah Hamouda, une chocolatière anglo-égyptienne basée à Dubaï.

SARAH (0:39-0:47) ”Fix signifie "une expérience incroyablement satisfaisante" et est censé vous transporter dans une nouvelle expérience à chaque bouchée.”

Le chocolat est né des envies de grossesse de Sarah et n’était pas destiné à devenir une sensation mondiale. Mais ce chocolat est différent : il combine le croquant du kadaïf avec la saveur riche de la crème de pistache. Il a une texture irrésistible, et plus important encore, il produit un son incroyable lorsqu’on le croque.

Sarah ”Quand j’étais enceinte et que j’avais mes envies, Fix m’a apporté ce dont j’avais besoin, aussi cliché que cela puisse paraître. “

En mariant les saveurs traditionnelles du Moyen-Orient avec une touche moderne, il n’a pas fallu longtemps pour que cette barre chocolatée devienne un phénomène culturel international. De cette manière, nous voyons que les tendances culinaires ont le pouvoir de remodeler la culture en créant des expériences partagées qui transcendent les frontières et connectent les gens à travers le monde. Beaucoup de gens aiment la cuisine fusion, et le croquant répond à notre expérience sensorielle. Tout cela a poussé la tendance à l’étape suivante : le sommet.

Ensuite, la tendance culinaire… se propage comme un feu de forêt. Une grande partie de la culture culinaire d’aujourd’hui réside dans le désir des gens de se sentir connectés à ce qu’ils mangent, et les plateformes de réseaux sociaux leur donnent les outils pour cela. Par exemple, l’influenceuse TikTok Maria Vehera a publié une vidéo ASMR d’elle dégustant le chocolat de Dubaï dans sa voiture. Il n’a pas fallu longtemps avant que la vidéo devienne virale, amassant plus de 56 millions de vues.

Bientôt, tout le monde a commencé à publier leurs propres versions, mettant en avant ce fameux craquement satisfaisant, devenu un élément clé de son attrait. Mais l’engouement pour le chocolat de Dubaï a vraiment pris de l’ampleur grâce à son exclusivité. L’entreprise n’autorise que 500 commandes par jour, disponibles à des heures précises, et uniquement via une plateforme : Deliveroo. Cela crée une aura de mystère autour du produit. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans un magasin et l’acheter quand vous le souhaitez. Pensez à la manière dont fonctionnent les meilleurs billets de concert : si vous ne pouvez pas l’avoir, vous le voulez encore plus.

Aujourd’hui, de grandes marques comme Lindt se sont lancées dans la tendance, en sortant leurs propres versions du chocolat de Dubaï. Et bien qu’il s’agisse techniquement de "copies", la réputation de ces marques ajoute une couche de légitimité à la tendance. C’est une manière pour les grands acteurs de capter l’énergie virale et d’en tirer parti.

Par exemple, une jeune Britannique nommée Angelina a joué sur son expérience à faire la queue devant le magasin Lindt à New York pour essayer leur version du chocolat de Dubaï.

Interview “Combien de temps ai-je attendu dans la queue pour obtenir la barre de chocolat de Dubaï virale de Lindt ? Oui, les gars, Lindt a fait une barre de chocolat de Dubaï. Pouvez-vous penser à une meilleure combinaison ? “

Le gouvernement des Émirats arabes unis a également utilisé la renommée de cette barre chocolatée comme outil marketing pour promouvoir leur propre tourisme. Ils ont créé du contenu vidéo en ligne pour promouvoir l’entreprise de Sarah ainsi que des articles intitulés « Tout ce qu’il faut savoir sur Fix, le chocolat viral de Dubaï. » C’est devenu une partie de l’identité de la ville, un souvenir gourmand pour les masses.

Mais toutes ces copies rendent-elles le chocolat de Dubaï moins exclusif ? Est-ce que tout cet engouement finit par retirer à cet aliment son attrait et le transforme en une mode passagère ?

Mais ce qui monte doit redescendre. Souvent, une fois qu’un produit devient viral, le marché est inondé de copies et il devient surexposé. Ou parfois, lorsque l’engouement ne correspond pas aux attentes, le prochain phénomène prend la relève et notre tendance culinaire disparaît.

Les bagels arc-en-ciel sont devenus viraux en 2015 grâce au Bagel Store à Brooklyn, New York, qui a présenté cette gourmandise Instagrammable au monde. Les bagels aux couleurs vives étaient souvent associés à des garnitures de fromage à la crème extravagantes. L’attrait visuel des bagels arc-en-ciel les a rendus parfaits pour les réseaux sociaux, entraînant une demande accrue et inspirant même des boulangeries à travers le pays à imiter leur apparence.

Mais il n’a pas fallu longtemps avant que l’attrait de ces pâtisseries colorées et sucrées ne commence à s’estomper. Considérés initialement comme une variation amusante d’un petit-déjeuner classique, les bagels ont commencé à sembler trop artificiels, et les gens sont passés à la prochaine tendance culinaire : le cronut.

Un hybride entre un croissant et un beignet, le cronut a également vu le jour à New York, introduit par le chef pâtissier français Dominique Ansel. Cette variation unique sur deux pâtisseries typiques a attiré des foules prêtes à faire la queue pendant des heures pour le goûter. Et comme prévu, des boulangeries à travers le monde ont tenté de le reproduire. Mais aujourd’hui, bien qu’ils apparaissent encore parfois sur les réseaux sociaux, le cronut et les bagels arc-en-ciel sont devenus des reliques nostalgiques de moments spécifiques dans la culture culinaire en ligne.

Toutes ces tendances alimentaires étaient autrefois des innovations révolutionnaires. Elles suscitaient de l’excitation, non seulement parce qu’elles étaient délicieuses, mais parce qu’elles représentaient quelque chose de nouveau. Le chocolat de Dubaï ne fait pas exception. Il combine tradition et innovation, offre de l’exclusivité, et est conçu pour l’ère numérique où la nourriture peut être autant une expérience qu’un goût. Alors… connaîtra-t-il le même sort ?

Alors, pourquoi sommes-nous si obsédés par les aliments tendance ? La réponse réside dans l’intersection entre culture, technologie et psychologie. Du chocolat de Dubaï aux classiques, il est clair que, pour le consommateur moyen des réseaux sociaux, la nourriture n’est plus simplement une source de subsistance : c’est une expérience. Et les réseaux sociaux nous donnent une plateforme pour partager cette expérience. Les gens font la queue pour essayer des aliments tendance parce qu’ils en ont tellement entendu parler et vu en ligne qu’ils veulent l’expérimenter eux-mêmes et rejoindre la conversation — que ce soit pour l’encenser ou le critiquer.