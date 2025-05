Le président américain Donald Trump a déclaré que la bande de Gaza assiégée devrait être transformée en ce qu'il a appelé une "zone de liberté" sous contrôle américain, bien que les détails de sa proposition restent vagues.





"J'ai des idées pour Gaza que je trouve très bonnes : en faire une zone de liberté, laisser les États-Unis s'impliquer et en faire simplement une zone de liberté. Créer une véritable zone de liberté, car il semble que Gaza, à chaque fois, tous les dix ans, cela se produit, et même plus. Cela se produit vraiment tout au long de sa vie. Cela n'a jamais résolu le problème de Gaza", a-t-il déclaré aux journalistes au Qatar avant son départ pour les Émirats arabes unis, dernière étape de sa tournée dans le Golfe.





"Si c'est nécessaire, je pense que je serais fier que les États-Unis l'aient, la prennent et en fassent une zone de liberté. Laissons se passer de bonnes choses. Placer les gens dans des maisons où ils peuvent être en sécurité, et il faudra s'occuper du Hamas" a-t-il ajouté.





Trump a lancé sa première proposition de prise de contrôle de Gaza par les États-Unis en février. Les nations du monde entier ont largement rejeté ce projet, mais le président américain a continué à l'évoquer sporadiquement au cours des trois derniers mois.





Sa description d'une "zone de liberté" est toutefois nouvelle.

Les implications de cette proposition sont incertaines, le président n'ayant pas donné de détails lors de sa brève allocution.





Depuis son investiture l'année dernière, Trump a exprimé haut et fort sa volonté de prendre le contrôle des îles du Groenland et du Canada. Washington aurait besoin de la plus grande île du monde "pour sa sécurité internationale".





Il a également suscité la controverse en suggérant la fusion du Canada avec les États-Unis.





"Beaucoup de Canadiens apprécient d'être le 51e État américain. Les États-Unis ne peuvent plus supporter les déficits commerciaux massifs et les subventions dont le Canada a besoin pour se maintenir à flot", a déclaré Trump dans une publication sur sa plateforme Truth Social.