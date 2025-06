Les agressions et les actes de discrimination antimusulmans ont atteint un nouveau record alarmant en Allemagne en 2024, avec plus de 3 000 cas recensés, a annoncé l'association de défense des droits humains CLAIM.

L'organisation a recensé 3 080 incidents antimusulmans en 2024, soit une augmentation spectaculaire de 60% par rapport aux 1 926 cas signalés en 2023. Ces incidents ont atteint en moyenne plus de huit cas par jour tout au long de l'année.

Le rapport annuel a révélé une escalade alarmante de la gravité des agressions, avec notamment deux homicides, 198 cas d'agression physique, dont trois qualifiés de tentatives de meurtre, 122 cas de dommages matériels, quatre incendies criminels et 259 autres infractions, dont des vols et des extorsions.

"Le racisme antimusulman n'est pas un phénomène marginal. Il s'étend de la rue aux salles de classe, des salles d'attente aux mairies. Il sévit dans les administrations, sur le marché immobilier, dans les sections commentaires – et il devient de plus en plus brutal", ont déclaré les experts de CLAIM dans leur rapport.

Les femmes en première cible

Les femmes ont été ciblées de manière disproportionnée, représentant 71% des victimes. Le rapport souligne que les femmes visiblement musulmanes sont particulièrement souvent victimes de violences racistes. Les enfants ont également été victimes d'agressions verbales et physiques.

Les incidents recensés vont des violences verbales et physiques à la discrimination et aux attaques contre des institutions religieuses, avec plus de 70 attaques signalées contre des mosquées. Les marchés et restaurants musulmans ont également été la cible de menaces et d'attaques.



La montée du racisme antimusulman a coïncidé avec l'intensification des tensions au Moyen-Orient, a noté le rapport. Des pics similaires ont été observés à la suite d'attentats terroristes en Allemagne, le discours public présentant souvent les musulmans comme des menaces pour la sécurité, favorisant ainsi un climat de suspicion et de discrimination.



Le rapport souligne comment la couverture médiatique et les débats politiques centrés sur les préoccupations sécuritaires, qui présentent souvent l'islam comme une menace et les musulmans comme des risques pour la sécurité, ont eu des conséquences concrètes sur la sécurité des musulmans en Allemagne.



Le rapport indique également que les chiffres réels sont probablement bien plus élevés, car de nombreux incidents antimusulmans ne sont pas signalés. Selon les experts, cette sous-déclaration est due à plusieurs facteurs : des systèmes de signalement et d'accompagnement inadéquats, la méfiance des victimes envers les autorités et une expertise limitée dans l'identification du racisme antimusulman.