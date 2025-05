"Douze personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans les frappes de l'ennemi américain sur le marché de Farwa et le quartier populaire" du même nom, dans le centre de Sanaa, a rapporté l'agence de presse officielle des rebelles Saba, en citant un communiqué du ministère de la Santé de l'administration houthie.





Des bombardements aériens ont également visé dimanche soir les provinces de Marib (centre), Hodeida (ouest) et Saada bastion des Houthis (nord), selon la même source.

Les Etats-Unis ont lancé le 15 mars une campagne de bombardements contre les Houthis qui contrôlent de larges pans du Yémen, pour les contraindre à cesser de menacer les navires au large du pays.





Les insurgés yéménites ont commencé à mener des attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, ainsi que contre le territoire israélien après le début de la guerre à Gaza.





Les attaques des Houthis contre le trafic maritime en mer Rouge, par où transite environ 12% du commerce mondial, ont contraint de nombreuses entreprises maritimes à dérouter le trafic sur la pointe de l'Afrique australe, au prix de coûts accrus de transport.





Les frappes américaines avaient débuté en janvier 2024 mais se sont intensifiées sous la présidence de Donald Trump.





En réponse aux derniers bombardements sur Sanaa, les Houthis ont affirmé lundi avoir mené des attaques de missiles et de drones contre deux porte-avions américains en mer Rouge et en mer d'Arabie, le Harry S. Truman et le Carl Vinson.





Ils ont également dit avoir lancé plusieurs drones en direction d'Israël.





Vendredi, les Houthis avaient fait état de la mort de 80 personnes et de 150 blessés dans le bombardement du port pétrolier de Ras Issa dans la province de Hodeida, l'attaque la plus meurtrière depuis le début des bombardements américains au Yémen.