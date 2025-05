L’affiche en question faisait la promotion de formations dans le secteur de la banque et des assurances et montrait une femme souriante avec un foulard sur la tête.





Le maire de Chalon-sur-Saône a déclaré avoir été "alerté par les Chalonnais de la présence" d'une affiche dans le quartier Citadelle via Facebook. "Une affiche faisant, sous couvert de la promotion de formations professionnelles, l'apologie du voile et donc du symbole par excellence de l'enfermement islamiste de la femme." a-t-il décrit.





L'élu précise qu'il a intimé à la société prestataire des panneaux de "retirer immédiatement cette publicité partout où elle se trouve". En premier motif, le représentant des Républicains invoque le contrat liant la Ville à la société concernée qui stipule "qu'aucune publicité à caractère politique ou confessionnel ne peut figurer sur ces supports".





Gilles Platret a directement interpellé la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) de Bourgogne-Franche-Comté, dont le logo apparaît en haut à gauche de l'affiche : "Je regrette très amèrement que la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Bourgogne et Franche-Comté, pour attirer des élèves, fasse du racolage sur les terres des islamistes. C'est une honte et j'espère sincèrement que les artisans de notre région feront savoir à leurs autorités consulaires ce qu'ils en pensent".





De son côté, la CMA de Bourgogne Franche-Comté a réagi rapidement en précisant qu’elle n’avait "en aucun cas cautionné, validé ou financé cette campagne d’affichage". "Notre logo a été utilisé ici sans notre autorisation par la société Concentrix. Nous regrettons vivement cette situation et avons immédiatement demandé des explications et le retrait de ces affiches à Concentrix”, a déclaré la CMA dans un communiqué.





Acte islamophobe





"À Chalon, comme partout en France, il est essentiel de se mobiliser contre les figures politiques islamophobes, notamment en vue des élections municipales de 2026", a réagi le Collectif contre l'Islamophobie en Europe (CCIE )sur X.





Le CCIE a décrit Platret comme un "Islamophobe notoire, connu pour ses prises de position hostiles envers l’Islam".





"En 2020, il a tenté d’interdire les menus sans porc dans les cantines. Aujourd’hui, il fait la pression sur la chambre des métiers et de l’artisanat de Bourgogne Franche-Comté", rappelle le Collectif appelant la chambre en question à ne pas céder à un "maire raciste et islamophobe".