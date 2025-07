Le premier vol reliant l'aéroport international Sabiha Gökçen d'Istanbul à Damas, la capitale syrienne, depuis l'ère post-Assad, a été effectué.

Selon un communiqué d'AJet, des vols aller-retour quotidiens vers Damas, l'une des principales plaques tournantes du Moyen-Orient, ont été opérés depuis l'aéroport Sabiha Gökçen.



AJet est ainsi devenue la première compagnie aérienne à opérer des vols entre Istanbul Sabiha Gökçen et Damas en 13 ans.

Après ce vol de deux heures, les passagers ont été accueillis lors d'une cérémonie à l'aéroport international de Damas.

Dans son discours lors de la cérémonie d'accueil à Damas, Kerem Sarp, PDG d'Ajet, a déclaré que la compagnie aérienne était fière d'être la première à offrir des vols entre la Turquie et Damas en 13 ans, après Turkish Airlines.



"Aujourd'hui, nous avons effectué notre premier vol entre Istanbul et Damas. Le vendredi 4 juillet, nous effectuerons notre premier vol direct entre Ankara, la capitale turque, et Damas." a-t-il ajouté.

AJet deviendra ainsi la première compagnie aérienne à opérer des vols directs d'Ankara à Damas depuis de nombreuses années.

"Désormais, AJet assurera des vols quotidiens au départ d'Istanbul et trois vols par semaine au départ d'Ankara vers l'aéroport international de Damas", a-t-il précisé.

Il a souligné qu'avec l'avènement d'une nouvelle ère en Syrie et l'évolution de la situation en matière de paix et de stabilité dans la région, l'importance de cette nouvelle ligne s’impose une fois de plus. Il a ajouté que les vols directs vers Damas, l'une des villes les plus anciennes du Moyen-Orient, contribueront à raviver les liens humains et commerciaux et à promouvoir la fraternité pendant le processus de reconstruction de la Syrie.

AJet dessert 59 destinations dans 34 pays, a déclaré Sarp, ajoutant qu'avec l'ajout de Damas, la compagnie est déterminée à poursuivre ses objectifs de croissance en Europe, au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique du Nord.