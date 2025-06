À l’occasion du Salon du Bourget, Baykar (Turquie) et Leonardo (Italie) ont annoncé la création de LBA Systems, une coentreprise détenue à parts égales et basée en Italie, dédiée à la conception, au développement, à la production et à la maintenance de systèmes aériens sans pilote.

Selon les deux groupes, LBA Systems s’appuiera sur la forte synergie industrielle et technologique des deux entreprises.

"Une étape stratégique qui renforcera le leadership mondial"



“En tant qu'entreprise, nous avons toujours été convaincus que l'avenir de l'aviation et de l'espace repose sur des idées audacieuses et des innovations transcendant les frontières”, a déclaré Selçuk Bayraktar, président du conseil d'administration et directeur technologique de Baykar dans un communiqué de l’entreprise.

“Dans un monde de plus en plus complexe, cette alliance jouera un rôle décisif dans l'instauration de la sécurité mondiale, soutenue par l'intelligence artificielle, que l'avenir exige“, selon Bayraktar.

"Un acteur clé des technologies sans pilote"

Roberto Cingolani, PDG de Leonardo, a souligné la signature d'une nouvelle alliance stratégique internationale destinée à faire émerger un acteur clé dans le domaine des technologies sans pilote.

"Nous sommes convaincus que la coopération technologique est un outil puissant pour relever les défis sans précédent auxquels est confronté le secteur de la défense. L'intégration de l'expérience de Leonardo en matière de certification et de technologies multidimensionnelles, combinée aux plateformes sans pilote développées par Baykar à l'échelle mondiale, donnera une impulsion significative à l'évaluation des opportunités, non seulement en Europe, mais aussi à l'échelle mondiale”, a-t-il indiqué.

Répartition stratégique des tâches

Selon le communiqué, Baykar, qui propose une large gamme de produits couvrant tous les segments pertinents des systèmes de drones, concentrera ses efforts sur la conception et le développement de plateformes sans pilote avancées dans le cadre de cette coopération.

De son côté, Leonardo apportera son expertise en systèmes électroniques et en charges utiles avancées. L’entreprise mettra en œuvre la coopération entre plateformes habitées et non habitées (MUM-T) et se chargera du développement des capacités de déploiement en essaim, ainsi que des activités de qualification et de certification.

Marchés européens et internationaux

Grâce à la joint-venture, Baykar et Leonardo souhaitent évaluer conjointement les opportunités sur les marchés européens et internationaux.

Les deux sociétés ont également convenu d'explorer de nouveaux domaines pour approfondir leur collaboration, notamment à travers des partenariats commerciaux liés à leurs plateformes existantes, ainsi que des projets communs à développer au sein d'écosystèmes numériques multidimensionnels.

Les installations de Leonardo incluses dans le projet comprendront Ronchi dei Legionari, le centre d'excellence pour les systèmes non habités, Turin, où seront menées les activités d'ingénierie et de certification, Rome Tiburtina, où seront développées des technologies multidimensionnelles intégrées, et Grottaglie, pour la production de matériaux composites avancés.

Les deux entreprises avaient signé un protocole d'accord à Rome début mars.