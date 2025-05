Le pape François, chef de l'Église catholique romaine depuis 2013, qui défendait les droits des Palestiniens, est décédé lundi, a annoncé le cardinal Kevin Ferrell, camerlengo du Vatican. Il avait 88 ans.





"A 7h35 ce matin, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église", a déclaré Farrell dans le communiqué.





En tant que chef spirituel de près de 1,4 milliard de catholiques romains, qui constituent la plus importante des trois grandes branches du christianisme, François s'est attiré les faveurs des musulmans du monde entier pour ses appels répétés à un cessez-le-feu pendant la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza, qui a tué plus de 51 200 personnes, principalement des femmes et des enfants, entre octobre 2023 et avril 2025.





Une voix morale





"Il a été très franc et très cohérent dans son appel à un cessez-le-feu, à la fin de la violence, à une aide humanitaire robuste pour atteindre les habitants de Gaza. Il a continué à défendre la position selon laquelle les Palestiniens ont droit à l'égalité et à l'autodétermination", explique le Dr Jordan Denari Duffner, expert en études religieuses basé aux États-Unis et auteur d'ouvrages sur le dialogue entre catholiques et musulmans, l'islamophobie et la discrimination antimusulmane.





"Le pape a été une voix morale très importante, rappelant aux catholiques en particulier ce que notre foi nous dit à propos de la promotion de la justice et de la paix", explique-t-il à TRT World.





Le Vatican s'est prononcé en faveur d'une solution à deux États bien avant que François n'assume l'autorité papale. Par exemple, le pape Jean-Paul II, qui a dirigé l'Église catholique romaine de 1978 à 2005, n'a pas hésité à exprimer sa sympathie à l'égard de la cause palestinienne.





En février 2013, l'Église catholique romaine a officiellement reconnu l'État de Palestine dans ses frontières d'avant 1967, une décision qui a "déçu" le ministère israélien des affaires étrangères.





M. Duffner, qui écrit actuellement un livre sur le pape François et l'islam, explique que le défunt pontife était animé par la conviction que les Palestiniens souffraient d'injustice et méritaient d'être traités sur un pied d'égalité avec leurs voisins israéliens.





Les papes se gardent généralement de prendre parti dans les conflits mondiaux, mais François n'a jamais mâché ses mots lorsqu'il s'est agi d'exprimer sa position sur les bombardements aveugles d'Israël sur Gaza pendant 16 mois.





Il a souvent exprimé sa douleur en pensant à Gaza "d'une telle cruauté, au mitraillage d'enfants, au bombardement d'écoles et d'hôpitaux... Quelle cruauté ! Quelle cruauté !”





Dès les premiers jours de la guerre génocidaire d'Israël, François a appelé à un cessez-le-feu immédiat. "Il a ajouté que la guerre ne conduisait qu'à "la mort et à la souffrance de personnes innocentes".





"La guerre est toujours une défaite ! Chaque guerre est une défaite !"





Lorsqu'une frappe aérienne israélienne a touché l'église grecque orthodoxe Porphyrius à Gaza le 19 octobre 2023, tuant au moins 18 civils palestiniens qui s'y étaient réfugiés, François a exigé qu'Israël mette rapidement fin à la guerre.





"Je pense à la grave situation humanitaire à Gaza... Je réitère mon appel pour que des espaces soient ouverts, pour que l'aide humanitaire continue d'arriver..."





Alors qu'Israël fait pleuvoir des missiles sur Gaza, le pape François décide d'établir une communication directe avec la communauté chrétienne assiégée de Gaza. Chaque nuit, il téléphonait à l'église de la Sainte-Famille, la seule église catholique de Gaza, pour offrir des prières et des paroles d'encouragement aux chrétiens et aux musulmans réfugiés derrière ses murs.





Le père Gabriel Romanelli, prêtre de la paroisse de Gaza, a déclaré que la communauté assiégée tirait sa force du soutien inébranlable du pape dans un contexte de pénurie d'eau, de nourriture et de fournitures médicales.





La paroisse a abrité moins de 500 personnes, dont trois prêtres, cinq religieuses et 58 personnes handicapées. La plupart des personnes qui ont trouvé refuge dans la paroisse étaient des musulmans et des enfants ayant besoin de soins particuliers.





Selon M. Duffner, François resterait en contact avec le prêtre et la congrégation de Gaza par des appels téléphoniques quotidiens, "même depuis son lit d'hôpital".





"L'enseignement catholique est très clair : chaque fois que des innocents sont pris pour cible, que de la nourriture est refusée, qu'il n'y a pas d'abri adéquat, que des installations médicales sont détruites, nous avons la responsabilité de nous élever avec force pour défendre ceux qui souffrent", dit-il.





"Je pense que le pape François a vraiment vécu cela dans la manière dont il a réagi à la situation à Gaza, puis aux injustices plus larges que nous voyons en Israël et en Palestine", ajoute-il.

TRT Global - Mort du pape François en ce lundi de Pâques Le Vatican a annoncé la mort du pape François ce lundi de Pâques. Le souverain pontife souffrait d’une crise liée à son asthme et avait été hospitalisé pendant plusieurs semaines en mars. 🔗





François était-il inhabituellement favorable à la Palestine ?





Le pape a également rencontré les parents de Palestiniens tués par Israël à Gaza. "Ce n'est plus une guerre, c'est du terrorisme", a indiqué le pape à l'issue de la rencontre.





Shireen Halil, une Palestinienne chrétienne de Bethléem qui faisait partie du groupe ayant fait appel au pape, a déclaré à la presse qu'elle et d'autres personnes s'étaient senties "étonnées" par l'étendue des informations dont disposait le pape François sur la guerre de Gaza.





Selon M. Duffner, il y a eu "beaucoup de continuité" entre François (2013-2025) et ses prédécesseurs immédiats - le pape Benoît XVI (2005-2013), le pape Jean-Paul II (1978-2005) et le pape Paul VI (1963-1978) - sur la question de la Palestine.





"Depuis les années 1940, le Vatican estime que les Palestiniens méritent l'autodétermination et un État qui leur soit propre. Je pense que c'est quelque chose qui traverse non seulement la papauté de François, mais aussi celle de ses prédécesseurs", dit-il.





Cependant, François se distingue par son plaidoyer en faveur des Palestiniens, principalement depuis le déclenchement il y a plus d’un an de la guerre d'Israël qui a provoqué un "niveau de violence sans précédent" à Gaza.





"D'une certaine manière, la rhétorique de François a dû être plus directe et plus énergique que celle de ses prédécesseurs, simplement en raison de la situation dans laquelle nous nous trouvons".