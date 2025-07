Dans une interview accordée à l’Agence Anadolu (AA), à l'occasion du 30ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Turquie et la Macédoine du Nord, le président de la Macédoine du Nord, Stevo Pendarovski, a souligné que la Turquie adopte une approche équilibrée envers les pays des Balkans, indépendamment des origines ethniques et religieuses des pays de la région, précisant qu'Ankara ne s'était jamais engagée dans des politiques conduisant à la division des peuples de la région, notamment des Balkans occidentaux. Sur le plan économique, Pendarovski a également déclaré que "la coopération entre les deux pays dans ce domaine remonte aux années 2000".

"Les relations entre la Macédoine du Nord et la Turquie sont à un niveau très élevé, nous avons toujours obtenu le plus haut niveau de soutien turc aux niveaux politique et économique", a-t-il dit.

Le chef d’État de la Macédoine du Nord a fait savoir que la coopération existante entre la Turquie et la Macédoine du Nord dans divers domaines poursuit sa progression dans l'intérêt respectif des deux pays et de leur peuple.

Il a précisé que la Turquie est membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), soulageant le grand rôle joué par la Turquie dans l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'Alliance et à d'autres institutions et organisations internationales.

"Le soutien politique turc pour renforcer notre présence au niveau international au cours des dernières années est un fait acquis et indiscutable, et c'est également le cas aujourd'hui", s'est-il félicité.

"Nous avons beaucoup à apprendre de la Turquie"

Le président Pendarovski a déclaré que l'année prochaine marquera le centenaire de la fondation de la République de Turquie, qu'il a décrite comme "l'ancien membre de la communauté internationale".

"La Turquie a des traditions de longue date et est l'un des plus anciens diplomates du monde, sur cette base, il y a beaucoup à apprendre de la Turquie concernant la restructuration des pays", a-t-il dit.

Il a rappelé qu’Ankara a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de la Macédoine du Nord au début des années 1990, décrivant cela comme "l'un des moments les plus émouvants et les plus importants" politiquement pour l'État et le gouvernement macédoniens.

Relations économiques

Sur le plan économique, Pendarovski a déclaré que "les échanges commerciaux entre la Turquie et la Macédoine du Nord ont connu une augmentation remarquable et surprenante depuis les années 2000".

Il a expliqué que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'est élevé à 780 millions d'euros en 2021, alors que ce nombre a dépassé 250 millions d'euros au cours du premier trimestre de cette année seulement.

Le président a en outre déclaré que si cette tendance continue à s'intensifier, les échanges commerciaux entre la Turquie et la Macédoine du Nord dépasseront un milliard d'euros.

Il a souligné qu'il y a 1 350 entreprises à capitaux étrangers dans toute la Macédoine du Nord, indiquant qu'un quart de ces entreprises ont des capitaux turcs.

Pendarovski a confirmé que les échanges commerciaux entre la Macédoine du Nord et la Turquie se caractérisent par la diversité sans se limiter à un domaine ou à un type de commerce spécifique, mais incluent plutôt tous les secteurs économiques.

Le président a déclaré qu'il n'y avait rien qui constituerait un fardeau pour les relations entre Ankara et Skopje, considérant que "tous les responsables turcs, dirigés par le président Recep Tayyip Erdogan, adoptent le même point de vue".

Notant que le passé de la Turquie dans les Balkans était "très constructif", Pendarovski a souligné que ce rôle se poursuit aujourd'hui encore.

Accord sur le transport des céréales ukrainiennes

Concernant l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes, le président de la Macédoine du Nord a salué la médiation turque pour parvenir à l'accord.

Il a confirmé que si la Turquie n'avait pas joué ce rôle, "la famine se serait propagée dans de nombreux pays du monde, en particulier dans les pays africains".

Pendarovski a rappelé que la conclusion d'un accord est le signe du succès du président turc Recep Tayyip Erdogan et de la grande valeur dont jouissent l'État turc et sa diplomatie.