C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. L'ancien international marocain Walid Regragui est le nouveau sélectionneur du Maroc. "Nous sommes tous derrière M. Walid Regragui dans sa nouvelle mission à la tête de l'équipe nationale...on lui souhaite bonne chance et bon courage", a déclaré Fouzi Lekjaa, président de la Fédération marocaine de football (FRMF) durant la présentation à la presse.

Âgé de 46 ans, Regragui remplace ainsi Vahid Halilhodzic, qui était en poste depuis trois ans. Le 11 août dernier, la FRMF annonçait une séparation en raison "des divergences de points de vue". Un licenciement qui s'explique surtout par son choix de ne pas convoquer Hakim Ziyech (Chelsea) et Noussair Mazraoui (Bayern de Munich).

Si le retour des deux hommes est aujourd'hui envisageable, Regragui a pris la peine de préciser que "chaque joueur marocain peut intégrer l'équipe nationale, le plus important c'est d'avoir le niveau et de le montrer sur le terrain". Nul doute que la prochaine liste de la sélection marocaine sera scrutée de près.

Une Coupe du monde pour se lancer

Le nouveau sélectionneur marocain ne dirigera que deux rencontres amicales face au Chili et au Paraguay au mois de septembre, avant de disputer le mondial 2022 au Qatar dans trois mois. "Le public marocain attend de bons résultats. On espère faire de grandes choses (...) on va tout donner pour vous rendre heureux", a-t-il indiqué devant les médias avant d'ajouter :"J'ai actuellement un projet à court terme, l'objectif étant de se préparer pour la Coupe du monde. Je ne peux pas changer la base de l'équipe qui existe, mais je vais apporter une ou deux touches". Versé dans le groupe F, le Maroc affrontera la Croatie, la Belgique et le Canada.

Vainqueur de la Ligue des champions

Walid Regragui a effectué la majeure partie de sa carrière en France, du côté de Toulouse, Ajaccio Dijon et Grenoble. Sélectionné 44 fois avec le Maroc, il a notamment disputé la finale de la CAN en 2004 face à la Tunisie (2-1), mais n'a jamais participé à un mondial. Sa carrière d'entraîneur a débuté au FUS Rabat en 2014 où il a pu remporter le championnat et la coupe, avant de plier bagages pour une courte expérience vers le Qatar et Al-Duhail. La saison dernière, il était nommé sur le banc du Wydad Casablanca, avec qui il a décroché la Ligue des champions africaine et le championnat du Maroc.