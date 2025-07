Un accident nucléaire à Zaporijjia affecterait l’Ukraine et ses voisins, selon Kiev

Un accident nucléaire à la centrale de Zaporijjia, la plus grande d’Europe et occupée par les Russes, risque d’affecter non seulement l’Ukraine mais aussi des pays voisins, a averti l’agence d’inspection chargée de la sécurité nucléaire en Ukraine.