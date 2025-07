La cérémonie de signature des accords s'est tenue dans la capitale serbe, Belgrade, après une rencontre bilatérale entre Erdogan et Vucic, et entre les délégations des deux pays.

Le protocole n°1 portant sur la modification de l'accord de suppression des visas signé en 2010 entre les deux pays a été signé par le ministre turc de l'Intérieur Suleyman Soylu et son homologue serbe Aleksandar Vucic.

Pendant ce temps, le ministre turc de l'Industrie et de la Technologie Mustafa Varank et le ministre serbe du Commerce et de l'Economie Andilka Atanaskovic ont signé un accord sur les incitations mutuelles et la protection des investissements. Un deuxième accord de coopération a été signé par Varank, avec le ministre serbe de l'Innovation et du Développement technologique Nenad Popovic, dans le domaine de l'innovation.

A son tour, le ministre turc de l'Agriculture et des Forêts, Vahid Kirisci, a signé avec son homologue serbe Branislav Ndimovic un protocole d'accord dans le domaine de la coopération dans la lutte contre les incendies de forêt.

Par ailleurs, le chef du département de la Communication de la présidence turque Fahrettin Altun et la ministre serbe de la Culture et de l'Information Maja Gojkovic ont signé un protocole d'accord dans le domaine des médias et de la communication.

Tandis que le directeur général de la Radio-télévision turque TRT, Zahid Sobaci, et son homologue serbe, Dragan Boycevic, ont signé un protocole de coopération entre les deux organes.

Dans le domaine de la numérisation, le chef du bureau de la transformation numérique de la présidence turque Ali Taha Koç et son homologue serbe Mikhailo Jovanovic ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans la numérisation des services gouvernementaux.

Mercredi, Erdogan est arrivé en Serbie, en provenance de Bosnie-Herzégovine, première étape de sa tournée dans la région des Balkans, qui comprend aussi la Croatie.