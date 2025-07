Erdogan a précisé que le volume du commerce bilatéral a dépassé 760 millions de dollars au cours des huit premiers mois de 2022, lors du forum d'affaires Turquie-Croatie dans la capitale Zagreb, dernière étape de sa tournée dans les Balkans, après la Bosnie-Herzégovine et la Serbie.

"La dynamique entre les pays est prometteuse. Notre nouvel objectif est de 2 milliards de dollars à court terme" s'est félicité le président turc.

Nos entreprises réalisent des travaux stratégiques dans divers secteurs, notamment dans l'énergie, la construction, les infrastructures, le tourisme et les banques."

Erdogan a invité les hommes d'affaires turcs à faire des efforts pour renforcer les relations économiques bilatérales.

"Grâce à l'étape que nous avons franchie en prévoyant l'avenir des technologies des véhicules aériens sans pilote, nous sommes aujourd'hui l'un des trois pays les plus performants au monde dans ce domaine", a ajouté le président turc.

Il a exprimé le vœu de voir la coopération économique et commerciale globale entre la Türkiye et la Croatie contribuer au développement de la région et des deux pays.