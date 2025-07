William

Le fils aîné de Charles et Diana, le prince William, est désormais l'héritier du trône. Très populaire, il donne, avec son épouse Kate l'image d'un couple soudé et moderne, proche de leurs trois enfants.

Ces dernières années, il a pris un rôle de plus en plus important au sein de la famille royale, défendant des causes telles la santé mentale ou la protection de l'environnement.

Kate

Kate Middleton est la fille d'une ex-hôtesse de l'air qui a fait fortune avec son mari en lançant une entreprise d'articles de fêtes. Elle a épousé William en 2011.

Devenue duchesse de Cambridge, elle se plie de bonne grâce aux nombreuses obligations que lui confère son rôle dans la famille royale, tout en élevant les trois enfants du couple George (né en 2013), Charlotte (2015), puis Louis (2018).

Mais cette image parfaite a été égratignée par Meghan qui l'a accusée de l'avoir fait pleurer lors d'un incident survenu peu avant son mariage avec Harry.

Harry et Meghan

Ex-trublion de la famille royale assagi après un passage dans l'armée, Harry est tombé sous le charme de Meghan Markle, ex-actrice américaine divorcée et métisse.

Le mariage en 2018 au château de Windsor de ces deux personnalités issues de mondes très différents avait des allures de conte de fées... qui a vite tourné au cauchemar pour la famille.

Excédé par les attaques acharnées des tabloïds contre son épouse, Harry a décidé en 2020 de prendre ses distances avec la famille royale, provoquant un séisme au Royaume-Uni. Lors d'une interview fracassante en mars 2021, le couple a accusé la famille royale d'insensibilité et de racisme.

Ils vivent désormais en Californie avec leurs deux enfants Archie (né en 2019) et Lilibet (2021). Désireux d'être indépendants financièrement, ils ont signé des contrats notamment avec Netflix et Apple TV+.

Anne

Seule fille d'Elizabeth II et du prince Philip, la princesse royale a hérité du sens du devoir de sa mère et du franc-parler de son père.

Passionnée d'équitation, elle a été la première membre de la famille royale britannique à participer aux jeux Olympiques, à Montréal en 1976.

Elle a deux enfants, Peter (né en 1977) et Zara (1981), issus de son mariage avec Mark Phillips dont elle a divorcé en 1992. Elle s'est remariée la même année avec le commandant Timothy Laurence.

Conformément à sa volonté, ses enfants ne portent pas de titres de noblesse.

Andrew

Souvent présenté par les médias britanniques comme le "fils préféré" d'Elizabeth II, le prince Andrew a longtemps fait figure de playboy et de militaire courageux mais sa vie a aussi été entachée de controverses. Jusqu'à sa disgrâce, accusé d'agression sexuelles aux États-Unis dans le cadre de ses liens avec le pédophile Jeffrey Epstein.

Le duc d'York avait tenté de se défendre en novembre 2020 dans une interview télévisée qui avait viré au fiasco.

Jadis vu comme un héros de la guerre des Malouines (1982), lors de laquelle il a combattu à 22 ans en tant que pilote d'hélicoptère, le prince Andrew se tient depuis à l'écart des médias.

Il a deux filles, issues de son mariage avec Sarah Ferguson dont il a divorcé : Beatrice (née en 1988) et Eugenie (née en 1990).

Edward

Le comte de Wessex est le dernier des quatre enfants d'Elizabeth II et du prince Philip. Il est marié à Sophie Rhys-Jones, ancienne responsable de relations publiques, avec laquelle il a deux enfants, Lady Louise et James Mountbatten-Windsor.

Zara et Mike Tindall

La fille d'Anne, Zara, a hérité de sa mère son côté terre-à-terre et sa passion pour les chevaux. Cavalière accomplie, elle a remporté la médaille d'argent au concours complet par équipes aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Elle a épousé l'ancienne star du rugby anglais Mike Tindall.

Peter Phillips

Fils de la princesse Anne, ce passionné de rugby a suscité la controverse lorsqu'il a utilisé son statut de "membre de la famille royale britannique" pour apparaître dans une publicité pour une marque chinoise de lait.