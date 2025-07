Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré que durant la soirée, l'armée arménienne a mené de vastes provocations à la frontière, dans les régions de Dashkesan, Kalbajar et Lachin.

Le ministère a expliqué que des unités de sabotage arméniennes ont posé des mines sur les routes et sur les terrains qui séparent les positions de l'armée azerbaïdjanaise dans différentes directions, ajoutant que des accrochages ont éclaté à la suite de la réaction des troupes azerbaïdjanaises pour faire face à cette situation.

Le communiqué de la Défense azerbaïdjanaise ajoute que les deux camps ont déploré des blessés parmi leurs effectifs militaires et souligne que le gouvernement d'Erevan portait l'entière responsabilité de ces affrontements.

Les relations entre les anciennes républiques soviétiques d'Arménie et d'Azerbaïdjan sont tendues depuis 1991, lorsque l'armée arménienne a occupé le Nagorno-Karabakh, également appelé Haut-Karabakh, un territoire internationalement reconnu comme faisant partie de l'Azerbaïdjan.

En 2020, l'Azerbaïdjan a libéré plusieurs villes et plus de 300 localités et villages qui étaient occupés par l'Arménie, puis les combats ont pris fin grâce à un accord conclu sous l'égide de la Russie.