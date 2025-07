Alors que nombreux supporters rennais attendaient l'ouverture de la billetterie grand public prévue ce lundi, le club, sur recommandation des autorités, a pris la décision de ne pas ouvrir cette dernière. Le club breton craint un afflux de supporters turcs, en dehors du parcage visiteur.

"À la suite de plusieurs réunions avec les instances en charge de la sécurité de ce match d’Europa League classé à hauts risques, en concertation avec l’UEFA, la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme, la Préfecture d’Ille-et-Vilaine et la Mairie de Rennes, le Stade Rennais a pris à regret la décision de ne pas ouvrir sa billetterie Grand Public ce lundi 12 septembre à 15h", a précisé le club dans un communiqué.

Une décision qui va contraindre le Roazhon Park de Rennes à recevoir le Fenerbahçe ce jeudi (21 heures) devant près de 19 000 personnes, alors que le stade est en mesure d'en accueillir plus de 30 000. La priorité a été donnée aux abonnés du club, qui ont acheté le pack des 3 matches pour la Ligue Europa avant le tirage au sort de la C3.

Ce week-end, France Bleu expliquait que le Stade Rennais avait permis aux abonnés de s'offrir une dizaine de places afin de le revendre à des supporters bretons sans abonnements pour éviter que le stade soit dominé par la présence des fans turcs. Toujours dans son communiqué paru ce lundi, le club confirmait la présence de "1 350 supporters adverses dans le parcage visiteurs".

"Cette décision nous attriste mais à la lecture des recommandations de nos interlocuteurs et au regard des récents débordements en marge de rencontres de football, elle s’impose comme la plus responsable et capable de répondre à l’objectif prioritaire du club : continuer d’accueillir son public, notamment les familles, dans les meilleures conditions possibles de sécurité", expliquait le SRFC.