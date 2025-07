C'est un nouveau coup de théâtre dans l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui. Le Journal du Dimanche révèle que l'ex-joueuse du PSG Aminata Diallo a été interpellée à son domicile ce vendredi matin avant d'être placée en garde à vue. Le JDD précise que la piste de la rivalité sportive est de nouveau sur la table, mais avec des éléments qui pourraient être bien plus incriminants.

En novembre dernier, au moment de l'attaque sur son ancienne coéquipière Hamraoui, Diallo était déjà placée en garde à vue, avant de ressortir libre, sans charge retenue contre elle. Mais cette fois-ci, alors qu'elle n'a pas reconnu les faits comme le confirme de parquet de Versailles pour Le Parisien, la joueuse de 27 ans pourrait être au cœur d'une affaire d'escroquerie en bande organisée. Le quotidien explique que Diallo était même en train de monter un nouveau coup contre Hamraoui.

Diallo - Hamraoui, une affaire qui n'en finit plus de surprendre

Depuis mercredi, trois autres suspects sont entendus par la police et présentés à un juge d'instruction. Selon le parquet de Versailles, ces derniers ont reconnu leur présence sur les lieux de l’agression.

Le Parisien dévoile que la scène de l'agression correspond avec l'hypothèse d'une rivalité sportive entre les deux joueuses. La police serait en mesure de prouver qu’Aminata Diallo est en lien avec les agresseurs. De plus, le trajet inhabituel et illogique pris par Diallo, qui conduisait le véhicule ce soir-là, a toujours alarmé l’attention des enquêteurs. La vitesse réduite de la voiture au moment de l’agression et l’absence de coups sur Aminata Diallo questionne aussi la police.

Si l'ex-attaquante du Paris Saint-Germain est aujourd'hui sans club, cette affaire a fortement perturbé le vestiaire féminin du PSG depuis novembre. La piste d'une vengeance extra-conjugale mêlant notamment Éric Abidal avait été étudiée avant d'être écartée. Le groupe parisien avait alors apporté un grand soutien à Diallo, alors que Kheira Hamraoui était mise à l'écart, ce qu'elle a d'ailleurs fait constater par huissier il y a quelques jours au centre d'entraînement du club de la capitale.