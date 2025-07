Le président kirghiz Sadyr Japarov a discuté au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine de la situation à la frontière entre le Kirghizistan et le Tadjikistan, a déclaré, dimanche, le service de presse de la présidence kirghize.

Selon un communiqué du service de presse, Sadyr Japarov a informé Vladimir Poutine de l’évolution de la situation, du nombre de morts et de blessés du côté kirghiz, ainsi que de la destruction des infrastructures sociales dans les villages de la région de Batken, à la frontière avec le Tadjikistan.

Les deux présidents ont souligné l'importance d'un règlement immédiat de la situation entre les deux États d'Asie centrale par le biais de moyens diplomatiques, ajoute le communiqué.

Plus de 90 morts lors des violences

Les heurts frontaliers entre le Kirghizstan et le Tadjikistan ont éclaté mercredi, les deux parties ayant ensuite convenu d'un cessez-le-feu, mais elles se sont accusées mutuellement de ne pas respecter l'accord et le Kirghizstan a déclaré l'état d'urgence dans la région de Batken, vendredi.

Au moins 94 personnes ont été tuées cette semaine lors d'affrontements frontaliers entre le Tadjikistan et le Kirghizstan, ont indiqué dimanche les deux camps, les pires violences depuis l’instauration d’une trêve fragile entre les deux pays.

La diplomatie tadjike a publié dimanche sur Facebook un premier bilan détaillé de son côté, faisant état de 35 morts et de 25 blessés lors des combats entre mercredi et vendredi, et affirmant que la plupart des morts étaient des civils.

Pour sa part, dans son dernier bilan, le ministère de la Santé kirghiz a indiqué que 59 Kirghiz avaient été tués dans la région de Batken, située au sud-ouest du Kirghizstan et frontalière du Tadjikistan.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé samedi des responsables des deux pays par téléphone "pour favoriser un dialogue pour un cessez-le-feu durable", a indiqué un porte-parole des Nations unies.