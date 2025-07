Membre serbe du Conseil présidentiel de Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik, a suscité de vives réactions parmi des citoyens de différentes religions, après avoir défendu que les musulmans et les chrétiens ne peuvent pas vivre ensemble harmonieusement et équitablement en Bosnie-Herzégovine.

À Sarajevo, considérée comme la "Jérusalem de l'Europe", où musulmans, chrétiens et juifs ont vécu ensemble dans la paix et l'harmonie pendant des siècles, musulmans, chrétiens et juifs ont partagé leurs points de vue sur le "vivre ensemble" avec l'Agence Anadolu.

Nafija Mehmedovic, la gérante du restaurant en face de la "Cathédrale du Cœur-de-Jésus de Sarajevo" près de l'historique quartier de Bascarsija à Sarajevo, a déclaré que les déclarations de Dodik étaient fausses.

"Je suis originaire de la région de Krajina en Bosnie-Herzégovine, où il y a moins de chrétiens, mais je vis à Sarajevo depuis 20 ans. Sarajevo est une ville multiculturelle et je n'ai jamais eu de problème avec les chrétiens ici. Je possède un restaurant ici et nous faisons nos affaires normalement. Ces déclarations de Dodik sont absolument fausses".

Notant que le principal problème en Bosnie-Herzégovine est politique, Mehmedovic a déclaré : "Nous vivons dans l'unité ici depuis de nombreuses années. Je ne vois aucune raison de faire la distinction entre les peuples et les religions. Nous rencontrons les mêmes "problèmes" ici. Chrétien ou musulman, nous partageons le même but et c'est d'avoir une vie de qualité, d'améliorer la situation économique et d'empêcher nos jeunes d'émigrer à l'étranger", a-t-elle partagé.

Christian Nikola Turalija, chrétienne de Bosnie, a déclaré : "Je pense que Dodik a fait une erreur. Je n'ai aucun problème avec les musulmans. La plupart de mes voisins dans la rue où je vis sont musulmans. Nous vivons sans problème et en s'entraidant."

Hasib Fejzic de Sarajevo a également noté que les musulmans et les chrétiens peuvent vivre sans aucun problème, et que seulement certains politiciens du pays créent des problèmes entre les nations et les religions.

Fejzic a déclaré "J'ai des voisins serbes, croates, bosniaques et de toutes les autres nationalités vivant en Bosnie-Herzégovine".

- "Avec l'arrivée des nationalistes, vinrent la guerre, les troubles, la pauvreté et la misère"

"Les déclarations de Dodik sont 'stupides', personne ne dérange personne ici, nous vivons tous en paix, nous vivions comme ça avant", a déclaré Kasim Dzaka.

"Après l'arrivée de ces nationalistes, sont venus la guerre, les troubles, la pauvreté et la misère", a-t-il déclaré.

Un autre natif de Sarajevo, qui a réagi aux déclarations de Dodik et n'a pas voulu partager son nom, a déclaré : "La vraie Europe est ici, à Sarajevo. L'Europe a beaucoup à apprendre de la Bosnie-Herzégovine. A moins de 300 mètres il y a à la fois une synagogue, une église et une mosquée, la vraie vie ici."

Eli Tauber, de la communauté juive de Bosnie-Herzégovine, a déclaré: "Je ne comprends pas d'où Dodik a eu cette idée. C'est l'une des déclarations qu'il a fait sans fondement. Je pense que ce point de vue n'est pas correct. Si les juifs et les musulmans de Bosnie-Herzégovine ont prouvé qu'ils pouvaient vivre en paix pendant 500 ans, pourquoi les chrétiens ne peuvent-ils pas coexister avec les musulmans avec lesquels ils ont des relations plus étroites que les juifs ? J'ai des voisins et des amis musulmans, et je peux dire que j'ai accompli beaucoup de choses que j'ai faites dans la vie grâce à mes amis musulmans."

Le dirigeant serbe de Bosnie, Dodik, a soutenu que les musulmans et les chrétiens ne peuvent pas vivre ensemble

Dans son discours du 14 septembre, devant l'assemblée de la Republika Srpska, deux entités de Bosnie-Herzégovine, le membre serbe du Conseil présidentiel de Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik, a déclaré que la Bosnie-Herzégovine est un exemple que les musulmans et les chrétiens ne peuvent pas vivre ensemble harmonieusement et également.

Défendant que la Bosnie-Herzégovine a été "créée par des puissances étrangères", Dodik a déclaré : "La Bosnie-Herzégovine d'aujourd'hui est une imposition. Les étrangers ont créé la Bosnie-Herzégovine et elle doit disparaître. Les négociations qui ne se terminent pas sans le moindre résultat en Bosnie-Herzégovine sont également fausses. Ils veulent que nous abandonnons et que nous nous taisions."

50,7% de la Bosnie-Herzégovine est musulmane

Selon les résultats du recensement effectué en 2013 pour la première fois après la guerre en Bosnie, 50,11 % de la population du pays se compose de Bosniaques, 30,78 % de Serbes, 15,43 % de Croates et le reste des autres groupes ethniques. 50,7 % de la population est musulmane, 30,75 % orthodoxe et 15,19 % est catholique.